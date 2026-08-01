Какова текущая цена DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund?

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) торгуется по цене ₽78.0222881271680000, что отражает изменение цены на уровне 0.03% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Tokenized Credit, DEJAAA часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется DEJAAA?

За последние 24 часа объем торгов DEJAAA составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund в обращении?

Сегодня в обращении находится 6179299.930590866 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг DEJAAA?

В настоящее время DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund занимает рейтинг №1415 с рыночной капитализацией ₽482094033.1087224960000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 0.03%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Tokenized Credit DEJAAA демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.