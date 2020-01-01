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Топ токенов категории Экосистема Shibarium по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Shibarium. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8,289
+0,50%
-0,90%
+0,76%
$ 5,43B
$ 39,57K
2
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0,04272
+0,94%
-1,88%
-2,95%
$ 9,84M
$ 1,96M
3
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
$ 0,00096517
+0,10%
-0,02%
-2,91%
$ 965,17K
$ 264,79K
4
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0,0000000011006
-0,46%
-0,73%
-1,76%
$ 721,97K
$ 47,82T
5
Bad Idea AI
Bad Idea AI
BAD
$ 6,93436E-10
-1,02%
+11,90%
+5,46%
$ 474,84K
--
6
K9 Finance DAO
K9 Finance DAO
KNINE
$ 3,77981E-7
-0,97%
-2,80%
-2,79%
$ 265,34K
--
7
Hachi
Hachi
HACHI
$ 2,1466E-10
+0,97%
-4,00%
+2,07%
$ 190,61K
--
8
Wrapped BONE
Wrapped BONE
WBONE
$ 0,04672989
0,00%
--
-49,58%
$ 62,28K
$ 178,40
9
FEED
FEED
FEED
$ 3,9428E-11
0,00%
-2,20%
-33,78%
$ 39,43K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Shibarium и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Shibarium представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 9 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $5.44B.
Какой токен из категории Экосистема Shibarium демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Shibarium, отслеживаемых на MEXC, BAD продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 11.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Shibarium находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 9 токенов категории Экосистема Shibarium, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Shibarium относятся LINK, BONE, ROAR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Shibarium?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Shibarium составляет примерно $5.44B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Shibarium, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.