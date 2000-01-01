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Топ токенов категории Экосистема Provenance по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Provenance. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.006
0.00%
--
+0.20%
$ 21.22B
$ 15.78M
2
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999169
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 656.93M
$ 16.76M
3
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00670135
+1.19%
-0.15%
-9.11%
$ 377.36M
$ 3.69K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Provenance и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Provenance представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $22.25B.
Какой токен из категории Экосистема Provenance демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Provenance, отслеживаемых на MEXC, FIGR_HELOC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Provenance находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории Экосистема Provenance, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Provenance относятся FIGR_HELOC, YLDS, HASH. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Provenance?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Provenance составляет примерно $22.25B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Provenance, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.