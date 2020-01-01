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Топ токенов категории Инструменты рынка прогнозов по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Инструменты рынка прогнозов. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2567
-1.03%
+6.94%
+8.41%
$ 62.24M
$ 602.07K
2
Based
Based
BASED
$ 0.07839
+0.67%
+4.53%
+1.63%
$ 18.42M
$ 4.17M
3
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2974
+0.24%
+4.56%
-5.99%
$ 4.13M
$ 196.01K
4
Polycule
Polycule
PCULE
$ 0.00131227
+21.38%
+2.31%
+149.59%
$ 1.31M
$ 881.36K
5
Polymtrade
Polymtrade
PM
$ 0.00028611
+0.28%
-0.09%
-4.79%
$ 230.81K
$ 1.92K
6
Polyfactual
Polyfactual
POLYFACTS
$ 0.00012566
+0.29%
-0.12%
-22.83%
$ 125.64K
$ 2.27K
7
okbet
okbet
OK
$ 6.069E-5
-3.38%
-4.20%
-11.23%
$ 60.68K
--
8
machineODDS
machineODDS
MODDS
$ 2.23069E-7
0.00%
-0.30%
+0.05%
$ 22.31K
--
9
Predi by Virtuals
Predi by Virtuals
PREDI
$ 2.318E-5
-0.04%
-0.80%
-3.22%
$ 9.85K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Инструменты рынка прогнозов и почему они так популярны?
Токены категории Инструменты рынка прогнозов представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 9 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $86.55M.
Какой токен из категории Инструменты рынка прогнозов демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Инструменты рынка прогнозов, отслеживаемых на MEXC, UAI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 6.94% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Инструменты рынка прогнозов находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 9 токенов категории Инструменты рынка прогнозов, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Инструменты рынка прогнозов относятся UAI, BASED, ANON. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Инструменты рынка прогнозов?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Инструменты рынка прогнозов составляет примерно $86.55M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Инструменты рынка прогнозов, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.