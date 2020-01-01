Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Экосистема Oasis Emerald по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Oasis Emerald. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,879.7
+0.28%
-2.30%
+0.07%
$ 226.48B
$ 108.71K
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,099.51
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.476
-0.29%
-1.39%
-3.72%
$ 2.79B
$ 22.18K
4
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005032
+0.06%
+0.10%
-0.36%
$ 276.79M
$ 1.53B

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Oasis Emerald и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Oasis Emerald представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $237.00B.
Какой токен из категории Экосистема Oasis Emerald демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Oasis Emerald, отслеживаемых на MEXC, LUNC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Oasis Emerald находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории Экосистема Oasis Emerald, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Oasis Emerald относятся ETH, WBTC, AVAX. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Oasis Emerald?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Oasis Emerald составляет примерно $237.00B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Oasis Emerald, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.