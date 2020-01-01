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Топ токенов категории Launchpad NFT по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Launchpad NFT. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Nomu
Nomu
NOMU
$ 0.0023413
+1.08%
+0.01%
+9.93%
$ 1.48M
$ 578.46
2
GOTM
GOTM
GOTM
$ 0.0010505
+0.23%
-0.01%
+1.15%
$ 807.12K
$ 102.89
3
Dagora
Dagora
DADA
$ 0.00018597
0.00%
--
+35.97%
$ 185.97K
$ 3.32
4
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.00041367
-1.53%
-0.03%
+3.40%
$ 168.56K
$ 133.18
5
Spores Network
Spores Network
SPO
$ 9.567E-5
0.00%
-1.00%
-1.72%
$ 101.25K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Launchpad NFT и почему они так популярны?
Токены категории Launchpad NFT представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 5 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.74M.
Какой токен из категории Launchpad NFT демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Launchpad NFT, отслеживаемых на MEXC, NOMU продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Launchpad NFT находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 5 токенов категории Launchpad NFT, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Launchpad NFT относятся NOMU, GOTM, DADA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Launchpad NFT?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Launchpad NFT составляет примерно $2.74M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Launchpad NFT, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.