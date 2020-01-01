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Топ токенов категории Метауправление по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Метауправление. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.755
+2.30%
+8.29%
+25.78%
$ 170.43M
$ 57.43K
2
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01261036
0.00%
0.00%
+0.16%
$ 15.92M
$ 41.13
3
Aura Finance
Aura Finance
AURA
$ 0.01359324
-0.09%
+0.04%
-21.15%
$ 995.17K
$ 275.92
4
The Index
The Index
INDEX
$ 0.010229
-0.93%
-5.79%
+39.17%
--
$ 6.83M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Метауправление и почему они так популярны?
Токены категории Метауправление представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $187.35M.
Какой токен из категории Метауправление демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Метауправление, отслеживаемых на MEXC, CVX продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 8.29% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Метауправление находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории Метауправление, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Метауправление относятся CVX, DINERO, AURA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Метауправление?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Метауправление составляет примерно $187.35M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Метауправление, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.