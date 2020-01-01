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Топ токенов категории LSDFi по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе LSDFi. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.362
-0.44%
-1.95%
+0.30%
$ 231.70M
$ 151.10K
2
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01291
-0.92%
-3.29%
+23.99%
$ 47.90M
$ 5.14M
3
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06036
+0.05%
-0.89%
+0.25%
$ 27.60M
$ 1.03M
4
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01261036
0.00%
0.00%
+0.16%
$ 15.92M
$ 41.13
5
Cloud
Cloud
CLOUD
$ 0.02134479
-0.85%
-0.00%
-1.02%
$ 12.79M
$ 119.37K
6
Prisma Governance Token
Prisma Governance Token
PRISMA
$ 0.00774247
0.00%
-0.01%
+3.49%
$ 755.05K
$ 88.91
7
Sandclock
Sandclock
QUARTZ
$ 0.067
0.00%
--
-0.10%
$ 513.01K
$ 29.08
8
GoGoPool
GoGoPool
GGP
$ 0.00629259
0.00%
--
-5.07%
$ 62.48K
$ 1.30
9
ENKI Protocol
ENKI Protocol
ENKI
$ 0.156642
0.00%
+0.00%
+3.93%
$ 23.50K
$ 4.07
10
Lybra
Lybra
LBR
$ 0.00045733
0.00%
--
-12.95%
$ 19.38K
$ 1.10

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории LSDFi и почему они так популярны?
Токены категории LSDFi представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 10 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $337.28M.
Какой токен из категории LSDFi демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории LSDFi, отслеживаемых на MEXC, ENKI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов LSDFi находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 10 токенов категории LSDFi, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории LSDFi относятся PENDLE, BABY, LAYER. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории LSDFi?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории LSDFi составляет примерно $337.28M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор LSDFi, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.