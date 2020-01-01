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Топ токенов категории Регенеративное финансирование (ReFi) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Регенеративное финансирование (ReFi). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Araracoin
Araracoin
ARARA
$ 0,00044262
-0,05%
0,00%
+1,21%
$ 16,05M
$ 14,23K
2
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0,2838
-0,04%
-2,22%
+2,84%
$ 8,48M
$ 100,25K
3
IMPT
IMPT
IMPT
$ 0,00192041
-0,10%
-0,02%
+3,34%
$ 2,47M
$ 8,13K
4
BigWater
BigWater
BIGW
$ 0,00159868
0,00%
--
+0,03%
$ 1,47M
$ 22,22
5
SavePlanetEarth
SavePlanetEarth
SPE
$ 0,00181969
0,00%
-0,02%
-0,21%
$ 1,07M
$ 4,87K
6
Habitat
Habitat
HABITAT
$ 0,00581374
-0,11%
--
+4,06%
$ 581,36K
$ 26,15
7
EnviDa
EnviDa
EDAT
$ 0,052146
0,00%
--
+0,04%
$ 546,30K
$ 108,52K
8
XELS
XELS
XELS
$ 0,020131
0,00%
-1,68%
-0,93%
$ 422,75K
$ 767,73K
9
IXO
IXO
IXO
$ 0,00230328
-0,33%
+0,03%
+10,81%
$ 199,56K
$ 9,36
10
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0,00090239
0,00%
--
+0,03%
$ 175,97K
$ 0,18
11
Regen
Regen
REGEN
$ 0,00112094
-0,15%
-0,06%
+5,57%
$ 166,35K
$ 45,18
12
Brokoli
Brokoli
BRKL
$ 0,00219544
0,00%
-0,00%
-0,70%
$ 117,40K
$ 8,26K
13
EarthByt
EarthByt
EBYT
$ 1,128E-9
0,00%
+6,10%
+6,02%
$ 110,53K
--
14
Base Carbon Tonne
Base Carbon Tonne
BCT
$ 0,000833
0,00%
--
0,00%
$ 17,58K
$ 1,39
15
dovu
dovu
DOVU
$ 0,0020705
0,00%
+0,16%
+17,72%
--
$ 677,41
16
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0,00573
+0,35%
-0,87%
-3,21%
--
$ 3,03M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Регенеративное финансирование (ReFi) и почему они так популярны?
Токены категории Регенеративное финансирование (ReFi) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 16 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $31.87M.
Какой токен из категории Регенеративное финансирование (ReFi) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Регенеративное финансирование (ReFi), отслеживаемых на MEXC, EBYT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 6.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Регенеративное финансирование (ReFi) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 16 токенов категории Регенеративное финансирование (ReFi), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Регенеративное финансирование (ReFi) относятся ARARA, EWT, IMPT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Регенеративное финансирование (ReFi)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Регенеративное финансирование (ReFi) составляет примерно $31.87M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Регенеративное финансирование (ReFi), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.