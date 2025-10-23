Текущая цена Base Carbon Tonne сегодня составляет 0,268872 USD. Следите за обновлениями цены BCT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BCT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Base Carbon Tonne сегодня составляет 0,268872 USD. Следите за обновлениями цены BCT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BCT прямо сейчас на MEXC.

Цена Base Carbon Tonne (BCT)

Текущая цена 1 BCT в USD:

$0,268873
$0,268873
+2,20%1D
График цены Base Carbon Tonne (BCT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:29:27 (UTC+8)

Информация о ценах Base Carbon Tonne (BCT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,262255
$ 0,262255
Мин 24Ч
$ 0,269222
$ 0,269222
Макс 24Ч

$ 0,262255
$ 0,262255

$ 0,269222
$ 0,269222

$ 8,6
$ 8,6

$ 0,145607
$ 0,145607

-0,00%

+2,25%

-15,26%

-15,26%

Текущая цена Base Carbon Tonne (BCT) составляет $0,268872. За последние 24 часа BCT торговался в диапазоне от $ 0,262255 до $ 0,269222, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BCT за все время составляет $ 8,6, а минимальная – $ 0,145607.

Что касается краткосрочной динамики, BCT изменился на -0,00% за последний час, на +2,25% за 24 часа и на -15,26% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Base Carbon Tonne (BCT)

$ 5,67M
$ 5,67M

--
--

$ 5,67M
$ 5,67M

21,11M
21,11M

21 106 186,28652228
21 106 186,28652228

Текущая рыночная капитализация Base Carbon Tonne составляет $ 5,67M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BCT составляет 21,11M, а общее предложение – 21106186.28652228. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,67M.

История цен Base Carbon Tonne (BCT) в USD

За сегодня изменение цены Base Carbon Tonne на USD составило $ +0,00591827.
За последние 30 дней изменение цены Base Carbon Tonne на USD составило $ +0,0957959209.
За последние 60 дней изменение цены Base Carbon Tonne на USD составило $ +0,0638248622.
За последние 90 дней изменение цены Base Carbon Tonne на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00591827+2,25%
30 дней$ +0,0957959209+35,63%
60 дней$ +0,0638248622+23,74%
90 дней$ 0--

Что такое Base Carbon Tonne (BCT)

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Base Carbon Tonne (BCT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Base Carbon Tonne (USD)

Сколько будет стоить Base Carbon Tonne (BCT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Base Carbon Tonne (BCT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Base Carbon Tonne.

Проверьте прогноз цены Base Carbon Tonne!

BCT на местную валюту

Токеномика Base Carbon Tonne (BCT)

Понимание токеномики Base Carbon Tonne (BCT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BCT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Base Carbon Tonne (BCT)

Сколько стоит Base Carbon Tonne (BCT) на сегодня?
Актуальная цена BCT в USD – 0,268872 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BCT в USD?
Текущая цена BCT в USD составляет $ 0,268872. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Base Carbon Tonne?
Рыночная капитализация BCT составляет $ 5,67M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BCT?
Циркулирующее предложение BCT составляет 21,11M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BCT?
BCT достиг максимальной цены (ATH) в 8,6 USD.
Какова была минимальная цена BCT за все время (ATL)?
BCT достиг минимальной цены (ATL) в 0,145607 USD.
Каков объем торгов BCT?
Объем торгов за последние 24 часа для BCT составляет -- USD.
Вырастет ли BCT в цене в этом году?
BCT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BCT для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Base Carbon Tonne (BCT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.