Что такое Base Carbon Tonne (BCT)

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

Источник Base Carbon Tonne (BCT) Whitepaper Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Base Carbon Tonne (BCT) Сколько стоит Base Carbon Tonne (BCT) на сегодня? Актуальная цена BCT в USD – 0,268872 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BCT в USD? $ 0,268872 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BCT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Base Carbon Tonne? Рыночная капитализация BCT составляет $ 5,67M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BCT? Циркулирующее предложение BCT составляет 21,11M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BCT? BCT достиг максимальной цены (ATH) в 8,6 USD . Какова была минимальная цена BCT за все время (ATL)? BCT достиг минимальной цены (ATL) в 0,145607 USD . Каков объем торгов BCT? Объем торгов за последние 24 часа для BCT составляет -- USD . Вырастет ли BCT в цене в этом году? BCT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BCT для более подробного анализа.

