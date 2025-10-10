Токеномика CastDex (CASTDEX)

Откройте для себя ключевую информацию о CastDex (CASTDEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 11:00:28 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен CastDex (CASTDEX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CastDex (CASTDEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 29,93K
Общее предложение:
$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 70,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 42,76K
Исторический максимум:
$ 0
Исторический минимум:
$ 0
Текущая цена:
$ 0
Информация о CastDex (CASTDEX)

CastDex is a next-generation market analysis platform that aggregates real-time data from over 100 chains and surfaces the hottest tokens on Farcaster. Rather than relying on algorithms alone, CastDex puts the power in your hands: each user gets one upvote and one rocket per day to signal the coins they believe in—fueling a genuine, community-driven leaderboard. Discover emerging trends, track on-chain momentum, and see which projects are catching fire before anyone else.

Официальный сайт:
https://castdex.vercel.app/about

Токеномика CastDex (CASTDEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CastDex (CASTDEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CASTDEX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CASTDEX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CASTDEX, изучите текущую цену CASTDEX!

Прогноз цены CASTDEX

Хотите узнать, куда может двигаться CASTDEX? Наша страница прогноза цены CASTDEX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

