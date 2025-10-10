Токеномика CastDex (CASTDEX) Откройте для себя ключевую информацию о CastDex (CASTDEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен CastDex (CASTDEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CastDex (CASTDEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,93K $ 29,93K $ 29,93K Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 70,00B $ 70,00B $ 70,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 42,76K $ 42,76K $ 42,76K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене CastDex (CASTDEX) Купить CASTDEX сейчас!

Информация о CastDex (CASTDEX) CastDex is a next-generation market analysis platform that aggregates real-time data from over 100 chains and surfaces the hottest tokens on Farcaster. Rather than relying on algorithms alone, CastDex puts the power in your hands: each user gets one upvote and one rocket per day to signal the coins they believe in—fueling a genuine, community-driven leaderboard. Discover emerging trends, track on-chain momentum, and see which projects are catching fire before anyone else. Официальный сайт: https://castdex.vercel.app/about

Токеномика CastDex (CASTDEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CastDex (CASTDEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CASTDEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CASTDEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CASTDEX, изучите текущую цену CASTDEX!

Прогноз цены CASTDEX Хотите узнать, куда может двигаться CASTDEX? Наша страница прогноза цены CASTDEX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CASTDEX прямо сейчас!

