Что такое CastDex (CASTDEX)

CastDex is a next-generation market analysis platform that aggregates real-time data from over 100 chains and surfaces the hottest tokens on Farcaster. Rather than relying on algorithms alone, CastDex puts the power in your hands: each user gets one upvote and one rocket per day to signal the coins they believe in—fueling a genuine, community-driven leaderboard. Discover emerging trends, track on-chain momentum, and see which projects are catching fire before anyone else. CastDex is a next-generation market analysis platform that aggregates real-time data from over 100 chains and surfaces the hottest tokens on Farcaster. Rather than relying on algorithms alone, CastDex puts the power in your hands: each user gets one upvote and one rocket per day to signal the coins they believe in—fueling a genuine, community-driven leaderboard. Discover emerging trends, track on-chain momentum, and see which projects are catching fire before anyone else.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник CastDex (CASTDEX) Официальный веб-сайт

Прогноз цены CastDex (USD)

Сколько будет стоить CastDex (CASTDEX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов CastDex (CASTDEX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для CastDex.

Проверьте прогноз цены CastDex!

CASTDEX на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика CastDex (CASTDEX)

Понимание токеномики CastDex (CASTDEX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CASTDEX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CastDex (CASTDEX) Сколько стоит CastDex (CASTDEX) на сегодня? Актуальная цена CASTDEX в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CASTDEX в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CASTDEX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация CastDex? Рыночная капитализация CASTDEX составляет $ 29,93K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CASTDEX? Циркулирующее предложение CASTDEX составляет 70,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) CASTDEX? CASTDEX достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена CASTDEX за все время (ATL)? CASTDEX достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов CASTDEX? Объем торгов за последние 24 часа для CASTDEX составляет -- USD . Вырастет ли CASTDEX в цене в этом году? CASTDEX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CASTDEX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии CastDex (CASTDEX)