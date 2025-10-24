Что такое CAPY (CAPY)

$CAPY is a meme token inspired by the capybara — a super chill, social animal that’s popular online. This project isn’t about complicated tech or financial tricks; it’s all about community, fun, and internet culture. $CAPY uses humor and viral energy with a strong Spanish-speaking community backing it. The goal is to become a well-known meme icon and later release NFT collectibles to build a real sense of community. $CAPY is a meme token inspired by the capybara — a super chill, social animal that’s popular online. This project isn’t about complicated tech or financial tricks; it’s all about community, fun, and internet culture. $CAPY uses humor and viral energy with a strong Spanish-speaking community backing it. The goal is to become a well-known meme icon and later release NFT collectibles to build a real sense of community.

Токеномика CAPY (CAPY)

Понимание токеномики CAPY (CAPY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CAPY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CAPY (CAPY) Сколько стоит CAPY (CAPY) на сегодня? Актуальная цена CAPY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CAPY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CAPY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация CAPY? Рыночная капитализация CAPY составляет $ 13.85K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CAPY? Циркулирующее предложение CAPY составляет 1.00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) CAPY? CAPY достиг максимальной цены (ATH) в 0.00165284 USD . Какова была минимальная цена CAPY за все время (ATL)? CAPY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов CAPY? Объем торгов за последние 24 часа для CAPY составляет -- USD . Вырастет ли CAPY в цене в этом году? CAPY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CAPY для более подробного анализа.

