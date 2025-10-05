Текущая цена CAIRE сегодня составляет 0,00141022 USD. Следите за обновлениями цены CAIRE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CAIRE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена CAIRE сегодня составляет 0,00141022 USD. Следите за обновлениями цены CAIRE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CAIRE прямо сейчас на MEXC.

Цена CAIRE (CAIRE)

Не в листинге

Текущая цена 1 CAIRE в USD:

$0,00141022
-1,70%1D
mexc
USD
График цены CAIRE (CAIRE) в реальном времени
Информация о ценах CAIRE (CAIRE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0014085
Мин 24Ч
$ 0,00143685
Макс 24Ч

$ 0,0014085
$ 0,00143685
$ 0,00675754
$ 0,00136258
-0,05%

-1,73%

+2,39%

+2,39%

Текущая цена CAIRE (CAIRE) составляет $0,00141022. За последние 24 часа CAIRE торговался в диапазоне от $ 0,0014085 до $ 0,00143685, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CAIRE за все время составляет $ 0,00675754, а минимальная – $ 0,00136258.

Что касается краткосрочной динамики, CAIRE изменился на -0,05% за последний час, на -1,73% за 24 часа и на +2,39% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация CAIRE (CAIRE)

$ 29,62K
--
$ 29,62K
21,00M
21 000 000,0
Текущая рыночная капитализация CAIRE составляет $ 29,62K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CAIRE составляет 21,00M, а общее предложение – 21000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 29,62K.

История цен CAIRE (CAIRE) в USD

За сегодня изменение цены CAIRE на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены CAIRE на USD составило $ -0,0005075771.
За последние 60 дней изменение цены CAIRE на USD составило $ -0,0003883901.
За последние 90 дней изменение цены CAIRE на USD составило $ -0,0020588054684287152.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,73%
30 дней$ -0,0005075771-35,99%
60 дней$ -0,0003883901-27,54%
90 дней$ -0,0020588054684287152-59,34%

Что такое CAIRE (CAIRE)

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник CAIRE (CAIRE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены CAIRE (USD)

Сколько будет стоить CAIRE (CAIRE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов CAIRE (CAIRE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для CAIRE.

Проверьте прогноз цены CAIRE!

CAIRE на местную валюту

Токеномика CAIRE (CAIRE)

Понимание токеномики CAIRE (CAIRE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CAIRE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CAIRE (CAIRE)

Сколько стоит CAIRE (CAIRE) на сегодня?
Актуальная цена CAIRE в USD – 0,00141022 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CAIRE в USD?
Текущая цена CAIRE в USD составляет $ 0,00141022. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация CAIRE?
Рыночная капитализация CAIRE составляет $ 29,62K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CAIRE?
Циркулирующее предложение CAIRE составляет 21,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CAIRE?
CAIRE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00675754 USD.
Какова была минимальная цена CAIRE за все время (ATL)?
CAIRE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00136258 USD.
Каков объем торгов CAIRE?
Объем торгов за последние 24 часа для CAIRE составляет -- USD.
Вырастет ли CAIRE в цене в этом году?
CAIRE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CAIRE для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.