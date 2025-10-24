Текущая цена Bux The Rabbit сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BUX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BUX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Bux The Rabbit сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BUX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BUX прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BUX

Информация о цене BUX

Официальный сайт BUX

Токеномика BUX

Прогноз цен BUX

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Bux The Rabbit

Цена Bux The Rabbit (BUX)

Не в листинге

Текущая цена 1 BUX в USD:

$0,00013917
$0,00013917$0,00013917
-0,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Bux The Rabbit (BUX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:28:53 (UTC+8)

Информация о ценах Bux The Rabbit (BUX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,53%

-0,12%

-12,75%

-12,75%

Текущая цена Bux The Rabbit (BUX) составляет --. За последние 24 часа BUX торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BUX за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BUX изменился на +0,53% за последний час, на -0,12% за 24 часа и на -12,75% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bux The Rabbit (BUX)

$ 139,22K
$ 139,22K$ 139,22K

--
----

$ 139,22K
$ 139,22K$ 139,22K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Bux The Rabbit составляет $ 139,22K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BUX составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 139,22K.

История цен Bux The Rabbit (BUX) в USD

За сегодня изменение цены Bux The Rabbit на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Bux The Rabbit на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Bux The Rabbit на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bux The Rabbit на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,12%
30 дней$ 0-10,85%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Bux The Rabbit (BUX)

Bux the rabbit is a memecoin with the main goal to provide an honest, transparent and fun memecoin to the cryptocurrency space. We launched with 80% in the liquidity pool, and the remaining tokens vested to provide a fair chance to all investors. In the memecoin space there is not yet a rabbit token that has succeeded, and our goal is to change that through memes, community building and accesibility to $BUX.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Bux The Rabbit (BUX)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Bux The Rabbit (USD)

Сколько будет стоить Bux The Rabbit (BUX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bux The Rabbit (BUX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bux The Rabbit.

Проверьте прогноз цены Bux The Rabbit!

BUX на местную валюту

Токеномика Bux The Rabbit (BUX)

Понимание токеномики Bux The Rabbit (BUX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BUX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bux The Rabbit (BUX)

Сколько стоит Bux The Rabbit (BUX) на сегодня?
Актуальная цена BUX в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BUX в USD?
Текущая цена BUX в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bux The Rabbit?
Рыночная капитализация BUX составляет $ 139,22K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BUX?
Циркулирующее предложение BUX составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BUX?
BUX достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена BUX за все время (ATL)?
BUX достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BUX?
Объем торгов за последние 24 часа для BUX составляет -- USD.
Вырастет ли BUX в цене в этом году?
BUX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BUX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:28:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Bux The Rabbit (BUX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.