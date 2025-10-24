Что такое Bux The Rabbit (BUX)

Bux the rabbit is a memecoin with the main goal to provide an honest, transparent and fun memecoin to the cryptocurrency space. We launched with 80% in the liquidity pool, and the remaining tokens vested to provide a fair chance to all investors. In the memecoin space there is not yet a rabbit token that has succeeded, and our goal is to change that through memes, community building and accesibility to $BUX. Bux the rabbit is a memecoin with the main goal to provide an honest, transparent and fun memecoin to the cryptocurrency space. We launched with 80% in the liquidity pool, and the remaining tokens vested to provide a fair chance to all investors. In the memecoin space there is not yet a rabbit token that has succeeded, and our goal is to change that through memes, community building and accesibility to $BUX.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Bux The Rabbit (BUX) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Bux The Rabbit (USD)

Сколько будет стоить Bux The Rabbit (BUX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bux The Rabbit (BUX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bux The Rabbit.

Проверьте прогноз цены Bux The Rabbit!

BUX на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Bux The Rabbit (BUX)

Понимание токеномики Bux The Rabbit (BUX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BUX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bux The Rabbit (BUX) Сколько стоит Bux The Rabbit (BUX) на сегодня? Актуальная цена BUX в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BUX в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BUX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Bux The Rabbit? Рыночная капитализация BUX составляет $ 139,22K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BUX? Циркулирующее предложение BUX составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BUX? BUX достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена BUX за все время (ATL)? BUX достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BUX? Объем торгов за последние 24 часа для BUX составляет -- USD . Вырастет ли BUX в цене в этом году? BUX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BUX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Bux The Rabbit (BUX)