Цена Bush Ripper ($RIPPER)
+0,92%
+20,76%
+47,93%
+47,93%
Текущая цена Bush Ripper ($RIPPER) составляет --. За последние 24 часа $RIPPER торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена $RIPPER за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, $RIPPER изменился на +0,92% за последний час, на +20,76% за 24 часа и на +47,93% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Bush Ripper составляет $ 78,03K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение $RIPPER составляет 420,69B, а общее предложение – 420690000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 78,03K.
За сегодня изменение цены Bush Ripper на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Bush Ripper на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Bush Ripper на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bush Ripper на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+20,76%
|30 дней
|$ 0
|-18,35%
|60 дней
|$ 0
|-43,20%
|90 дней
|$ 0
|--
Bush ripper is a Matt Furie character shared on his Instagram with the name “Bush Ripper” in 2023 then placed into the Cortex Vortex comic in 2025.
The purpose is to grow a community with the goal of highlighting environmental issues and giving back to support them. Linking to the “bush” in his name. To be able to thrive his character must project the greenery.
We will be contacting green projects as we get bigger as it allows us to get in contact with these businesses and charities.
In the future the utility will be $RIPPER tokens in wallets setup for these charities, all visible and transparent
Понимание токеномики Bush Ripper ($RIPPER) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена $RIPPER прямо сейчас!
