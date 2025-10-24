Текущая цена Bush Ripper сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены $RIPPER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены $RIPPER прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Bush Ripper сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены $RIPPER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены $RIPPER прямо сейчас на MEXC.

Цена Bush Ripper ($RIPPER)

Не в листинге

Текущая цена 1 $RIPPER в USD:

--
----
+20,70%1D
mexc
USD
График цены Bush Ripper ($RIPPER) в реальном времени
Информация о ценах Bush Ripper ($RIPPER) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,92%

+20,76%

+47,93%

+47,93%

Текущая цена Bush Ripper ($RIPPER) составляет --. За последние 24 часа $RIPPER торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена $RIPPER за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, $RIPPER изменился на +0,92% за последний час, на +20,76% за 24 часа и на +47,93% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bush Ripper ($RIPPER)

$ 78,03K
$ 78,03K$ 78,03K

--
----

$ 78,03K
$ 78,03K$ 78,03K

420,69B
420,69B 420,69B

420 690 000 000,0
420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Bush Ripper составляет $ 78,03K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение $RIPPER составляет 420,69B, а общее предложение – 420690000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 78,03K.

История цен Bush Ripper ($RIPPER) в USD

За сегодня изменение цены Bush Ripper на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Bush Ripper на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Bush Ripper на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bush Ripper на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+20,76%
30 дней$ 0-18,35%
60 дней$ 0-43,20%
90 дней$ 0--

Что такое Bush Ripper ($RIPPER)

Bush ripper is a Matt Furie character shared on his Instagram with the name “Bush Ripper” in 2023 then placed into the Cortex Vortex comic in 2025.

The purpose is to grow a community with the goal of highlighting environmental issues and giving back to support them. Linking to the “bush” in his name. To be able to thrive his character must project the greenery.

We will be contacting green projects as we get bigger as it allows us to get in contact with these businesses and charities.

In the future the utility will be $RIPPER tokens in wallets setup for these charities, all visible and transparent

Источник Bush Ripper ($RIPPER)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Bush Ripper (USD)

Сколько будет стоить Bush Ripper ($RIPPER) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bush Ripper ($RIPPER) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bush Ripper.

Проверьте прогноз цены Bush Ripper!

$RIPPER на местную валюту

Токеномика Bush Ripper ($RIPPER)

Понимание токеномики Bush Ripper ($RIPPER) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена $RIPPER прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bush Ripper ($RIPPER)

Сколько стоит Bush Ripper ($RIPPER) на сегодня?
Актуальная цена $RIPPER в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена $RIPPER в USD?
Текущая цена $RIPPER в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bush Ripper?
Рыночная капитализация $RIPPER составляет $ 78,03K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение $RIPPER?
Циркулирующее предложение $RIPPER составляет 420,69B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) $RIPPER?
$RIPPER достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена $RIPPER за все время (ATL)?
$RIPPER достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов $RIPPER?
Объем торгов за последние 24 часа для $RIPPER составляет -- USD.
Вырастет ли $RIPPER в цене в этом году?
$RIPPER может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены $RIPPER для более подробного анализа.
