Текущая цена Burger Money сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BURGERS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BURGERS прямо сейчас на MEXC.

Логотип Burger Money

Цена Burger Money (BURGERS)

Не в листинге

Текущая цена 1 BURGERS в USD:

--
----
-2,40%1D
График цены Burger Money (BURGERS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:42:00 (UTC+8)

Информация о ценах Burger Money (BURGERS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,98%

-1,72%

+62,77%

+62,77%

Текущая цена Burger Money (BURGERS) составляет --. За последние 24 часа BURGERS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BURGERS за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BURGERS изменился на +0,98% за последний час, на -1,72% за 24 часа и на +62,77% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Burger Money (BURGERS)

$ 49,57K
$ 49,57K$ 49,57K

--
----

$ 49,57K
$ 49,57K$ 49,57K

91,63B
91,63B 91,63B

91 633 357 230,0502
91 633 357 230,0502 91 633 357 230,0502

Текущая рыночная капитализация Burger Money составляет $ 49,57K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BURGERS составляет 91,63B, а общее предложение – 91633357230.0502. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 49,57K.

История цен Burger Money (BURGERS) в USD

За сегодня изменение цены Burger Money на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Burger Money на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Burger Money на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Burger Money на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,72%
30 дней$ 0+66,84%
60 дней$ 0+33,57%
90 дней$ 0--

Что такое Burger Money (BURGERS)

Burger Money on Base is a memecoin that is focused on bringing positive impact and real value to the world, off-chain. We are the first charity coin launched on Flaunch, one of the newer launchpads on Base.

Burger Money earns “dev rev” from our launchpad Flaunch, 50% of this revenue generated goes towards charities that focus on feeding the hungry.

The remaining 50% goes towards buying back and burning $Burgers, making it the most delicious deflationary token on Base.

Источник Burger Money (BURGERS)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Burger Money (USD)

Сколько будет стоить Burger Money (BURGERS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Burger Money (BURGERS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Burger Money.

Проверьте прогноз цены Burger Money!

BURGERS на местную валюту

Токеномика Burger Money (BURGERS)

Понимание токеномики Burger Money (BURGERS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BURGERS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Burger Money (BURGERS)

Сколько стоит Burger Money (BURGERS) на сегодня?
Актуальная цена BURGERS в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BURGERS в USD?
Текущая цена BURGERS в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Burger Money?
Рыночная капитализация BURGERS составляет $ 49,57K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BURGERS?
Циркулирующее предложение BURGERS составляет 91,63B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BURGERS?
BURGERS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена BURGERS за все время (ATL)?
BURGERS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BURGERS?
Объем торгов за последние 24 часа для BURGERS составляет -- USD.
Вырастет ли BURGERS в цене в этом году?
BURGERS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BURGERS для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Burger Money (BURGERS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.