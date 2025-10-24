Что такое Buckazoids (BUCKAZOIDS)

The $Buckazoids memecoin project is about the recent discovery of the $BTC symbol on a videogame currency: $BUCKAZOIDS, from the year 1991, game called: Space Quest. This is a memecoin rallying behind the lore and the speculation of the bitcoin origins, and their founders. This Solana memecoin has no utility or any intrinsic value. Meant for entertainment purposes only. A community has since then adopted $BUCKAZOIDS, CTO operations have ensued. The $Buckazoids memecoin project is about the recent discovery of the $BTC symbol on a videogame currency: $BUCKAZOIDS, from the year 1991, game called: Space Quest. This is a memecoin rallying behind the lore and the speculation of the bitcoin origins, and their founders. This Solana memecoin has no utility or any intrinsic value. Meant for entertainment purposes only. A community has since then adopted $BUCKAZOIDS, CTO operations have ensued.

Токеномика Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Понимание токеномики Buckazoids (BUCKAZOIDS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BUCKAZOIDS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Buckazoids (BUCKAZOIDS) Сколько стоит Buckazoids (BUCKAZOIDS) на сегодня? Актуальная цена BUCKAZOIDS в USD – 0,00054504 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BUCKAZOIDS в USD? $ 0,00054504 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BUCKAZOIDS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Buckazoids? Рыночная капитализация BUCKAZOIDS составляет $ 545,05K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BUCKAZOIDS? Циркулирующее предложение BUCKAZOIDS составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BUCKAZOIDS? BUCKAZOIDS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00492629 USD . Какова была минимальная цена BUCKAZOIDS за все время (ATL)? BUCKAZOIDS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00043201 USD . Каков объем торгов BUCKAZOIDS? Объем торгов за последние 24 часа для BUCKAZOIDS составляет -- USD . Вырастет ли BUCKAZOIDS в цене в этом году? BUCKAZOIDS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BUCKAZOIDS для более подробного анализа.

