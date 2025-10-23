Текущая цена BONGO CAT сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BONGO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BONGO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BONGO CAT сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BONGO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BONGO прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BONGO

Информация о цене BONGO

Официальный сайт BONGO

Токеномика BONGO

Прогноз цен BONGO

Логотип BONGO CAT

Цена BONGO CAT (BONGO)

Не в листинге

Текущая цена 1 BONGO в USD:

$0,00011317
$0,00011317$0,00011317
+2,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены BONGO CAT (BONGO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:31:38 (UTC+8)

Информация о ценах BONGO CAT (BONGO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,142768
$ 0,142768$ 0,142768

$ 0
$ 0$ 0

+1,20%

+2,38%

+6,32%

+6,32%

Текущая цена BONGO CAT (BONGO) составляет --. За последние 24 часа BONGO торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BONGO за все время составляет $ 0,142768, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BONGO изменился на +1,20% за последний час, на +2,38% за 24 часа и на +6,32% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BONGO CAT (BONGO)

$ 113,14K
$ 113,14K$ 113,14K

--
----

$ 113,14K
$ 113,14K$ 113,14K

999,70M
999,70M 999,70M

999 695 232,7087615
999 695 232,7087615 999 695 232,7087615

Текущая рыночная капитализация BONGO CAT составляет $ 113,14K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BONGO составляет 999,70M, а общее предложение – 999695232.7087615. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 113,14K.

История цен BONGO CAT (BONGO) в USD

За сегодня изменение цены BONGO CAT на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BONGO CAT на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BONGO CAT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BONGO CAT на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,38%
30 дней$ 0-98,30%
60 дней$ 0-98,28%
90 дней$ 0--

Что такое BONGO CAT (BONGO)

₍^. ̫.^₎ community take over ₍^. ̫.^₎ $BONGO on Solana ≽

₍^. ̫.^₎ community take over ₍^. ̫.^₎ $BONGO on Solana ≽

Источник BONGO CAT (BONGO)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены BONGO CAT (USD)

Сколько будет стоить BONGO CAT (BONGO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BONGO CAT (BONGO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BONGO CAT.

Проверьте прогноз цены BONGO CAT!

BONGO на местную валюту

Токеномика BONGO CAT (BONGO)

Понимание токеномики BONGO CAT (BONGO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BONGO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BONGO CAT (BONGO)

Сколько стоит BONGO CAT (BONGO) на сегодня?
Актуальная цена BONGO в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BONGO в USD?
Текущая цена BONGO в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BONGO CAT?
Рыночная капитализация BONGO составляет $ 113,14K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BONGO?
Циркулирующее предложение BONGO составляет 999,70M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BONGO?
BONGO достиг максимальной цены (ATH) в 0,142768 USD.
Какова была минимальная цена BONGO за все время (ATL)?
BONGO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BONGO?
Объем торгов за последние 24 часа для BONGO составляет -- USD.
Вырастет ли BONGO в цене в этом году?
BONGO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BONGO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:31:38 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.