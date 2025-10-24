Текущая цена BOBBY Rizz сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BOBBY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BOBBY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BOBBY Rizz сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BOBBY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BOBBY прямо сейчас на MEXC.

Логотип BOBBY Rizz

Цена BOBBY Rizz (BOBBY)

Не в листинге

Текущая цена 1 BOBBY в USD:

--
----
+0,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены BOBBY Rizz (BOBBY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:39:51 (UTC+8)

Информация о ценах BOBBY Rizz (BOBBY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,70%

+0,89%

-25,86%

-25,86%

Текущая цена BOBBY Rizz (BOBBY) составляет --. За последние 24 часа BOBBY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BOBBY за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BOBBY изменился на -0,70% за последний час, на +0,89% за 24 часа и на -25,86% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BOBBY Rizz (BOBBY)

$ 17,14K
$ 17,14K$ 17,14K

--
----

$ 17,14K
$ 17,14K$ 17,14K

999,94M
999,94M 999,94M

999 938 671,084738
999 938 671,084738 999 938 671,084738

Текущая рыночная капитализация BOBBY Rizz составляет $ 17,14K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BOBBY составляет 999,94M, а общее предложение – 999938671.084738. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,14K.

История цен BOBBY Rizz (BOBBY) в USD

За сегодня изменение цены BOBBY Rizz на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BOBBY Rizz на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BOBBY Rizz на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BOBBY Rizz на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,89%
30 дней$ 0-87,96%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое BOBBY Rizz (BOBBY)

A meme token that is viral on Tiktok. The objective of registering the token is add credibility once found in Coingecko. It is a fun meme about a highschool boy always getting rejected by the girls he ask to go out with him and coaches rejecting him to go to Mc Donalds. By registering with Coingecko followers will easily verify the correct CA to avoid copy cats and bad actors. We are asking for your help to recognize the meme.

Прогноз цены BOBBY Rizz (USD)

BOBBY на местную валюту

Токеномика BOBBY Rizz (BOBBY)

Понимание токеномики BOBBY Rizz (BOBBY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BOBBY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BOBBY Rizz (BOBBY)

Сколько стоит BOBBY Rizz (BOBBY) на сегодня?
Актуальная цена BOBBY в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BOBBY в USD?
Текущая цена BOBBY в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BOBBY Rizz?
Рыночная капитализация BOBBY составляет $ 17,14K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BOBBY?
Циркулирующее предложение BOBBY составляет 999,94M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BOBBY?
BOBBY достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена BOBBY за все время (ATL)?
BOBBY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BOBBY?
Объем торгов за последние 24 часа для BOBBY составляет -- USD.
Вырастет ли BOBBY в цене в этом году?
BOBBY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BOBBY для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии BOBBY Rizz (BOBBY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.