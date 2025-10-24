Что такое BOBBY Rizz (BOBBY)

A meme token that is viral on Tiktok. The objective of registering the token is add credibility once found in Coingecko. It is a fun meme about a highschool boy always getting rejected by the girls he ask to go out with him and coaches rejecting him to go to Mc Donalds. By registering with Coingecko followers will easily verify the correct CA to avoid copy cats and bad actors. We are asking for your help to recognize the meme.

Прогноз цены BOBBY Rizz (USD)

Сколько будет стоить BOBBY Rizz (BOBBY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BOBBY Rizz (BOBBY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BOBBY Rizz.

BOBBY на местную валюту

Токеномика BOBBY Rizz (BOBBY)

Понимание токеномики BOBBY Rizz (BOBBY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BOBBY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BOBBY Rizz (BOBBY) Сколько стоит BOBBY Rizz (BOBBY) на сегодня? Актуальная цена BOBBY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BOBBY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BOBBY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BOBBY Rizz? Рыночная капитализация BOBBY составляет $ 17,14K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BOBBY? Циркулирующее предложение BOBBY составляет 999,94M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BOBBY? BOBBY достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена BOBBY за все время (ATL)? BOBBY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BOBBY? Объем торгов за последние 24 часа для BOBBY составляет -- USD . Вырастет ли BOBBY в цене в этом году? BOBBY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BOBBY для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии BOBBY Rizz (BOBBY)