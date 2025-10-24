Текущая цена BOB сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BITCOIN BOB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BITCOIN BOB прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BOB сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BITCOIN BOB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BITCOIN BOB прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BITCOIN BOB

Информация о цене BITCOIN BOB

Официальный сайт BITCOIN BOB

Токеномика BITCOIN BOB

Прогноз цен BITCOIN BOB

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип BOB

Цена BOB (BITCOIN BOB)

Не в листинге

Текущая цена 1 BITCOIN BOB в USD:

--
----
+2,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены BOB (BITCOIN BOB) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:26:30 (UTC+8)

Информация о ценах BOB (BITCOIN BOB) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,41%

+2,86%

-9,49%

-9,49%

Текущая цена BOB (BITCOIN BOB) составляет --. За последние 24 часа BITCOIN BOB торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BITCOIN BOB за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BITCOIN BOB изменился на +1,41% за последний час, на +2,86% за 24 часа и на -9,49% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BOB (BITCOIN BOB)

$ 495,12K
$ 495,12K$ 495,12K

--
----

$ 495,12K
$ 495,12K$ 495,12K

21,00T
21,00T 21,00T

21 000 000 000 000,0
21 000 000 000 000,0 21 000 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация BOB составляет $ 495,12K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BITCOIN BOB составляет 21,00T, а общее предложение – 21000000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 495,12K.

История цен BOB (BITCOIN BOB) в USD

За сегодня изменение цены BOB на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BOB на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BOB на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BOB на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,86%
30 дней$ 0+83,47%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое BOB (BITCOIN BOB)

Bitcoin BOB is a Original Meme on Bitcoin based on the live character named BOB which appeared in youtube video from 2010 which was the Satoshi's era. BOB is seen educating another live character named Alice and everyone about Bitcoin. This project is about Bitcoin BOB showcasing his return on Ethereum with a mission to educate everyone to the path of Financial freedom. BOB will educate everyone with anything and everything about Crypto

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник BOB (BITCOIN BOB)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены BOB (USD)

Сколько будет стоить BOB (BITCOIN BOB) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BOB (BITCOIN BOB) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BOB.

Проверьте прогноз цены BOB!

BITCOIN BOB на местную валюту

Токеномика BOB (BITCOIN BOB)

Понимание токеномики BOB (BITCOIN BOB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BITCOIN BOB прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BOB (BITCOIN BOB)

Сколько стоит BOB (BITCOIN BOB) на сегодня?
Актуальная цена BITCOIN BOB в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BITCOIN BOB в USD?
Текущая цена BITCOIN BOB в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BOB?
Рыночная капитализация BITCOIN BOB составляет $ 495,12K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BITCOIN BOB?
Циркулирующее предложение BITCOIN BOB составляет 21,00T USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BITCOIN BOB?
BITCOIN BOB достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена BITCOIN BOB за все время (ATL)?
BITCOIN BOB достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BITCOIN BOB?
Объем торгов за последние 24 часа для BITCOIN BOB составляет -- USD.
Вырастет ли BITCOIN BOB в цене в этом году?
BITCOIN BOB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BITCOIN BOB для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:26:30 (UTC+8)

Важные обновления индустрии BOB (BITCOIN BOB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.