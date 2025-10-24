Что такое BNBGUY (BNBGUY)

BNBGUY is a meme-fueled, Binance-backed (emotionally, not legally) crypto asset created to serve one purpose: vibe, moon, and maybe Lambo. Powered by the spirit of CZ's lost flip-flop and the tears of PancakeSwap bagholders, BNBGUY aims to revolutionize absolutely nothing — and look cool doing it. It's a token for laughs, memes, contests, and community chaos, where the motto is simple: rockets, parties, and good vibes only

Прогноз цены BNBGUY (USD)

Сколько будет стоить BNBGUY (BNBGUY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BNBGUY (BNBGUY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BNBGUY.

BNBGUY на местную валюту

Токеномика BNBGUY (BNBGUY)

Понимание токеномики BNBGUY (BNBGUY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BNBGUY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BNBGUY (BNBGUY) Сколько стоит BNBGUY (BNBGUY) на сегодня? Актуальная цена BNBGUY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BNBGUY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BNBGUY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BNBGUY? Рыночная капитализация BNBGUY составляет $ 24,89K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BNBGUY? Циркулирующее предложение BNBGUY составляет 953,10M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BNBGUY? BNBGUY достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена BNBGUY за все время (ATL)? BNBGUY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BNBGUY? Объем торгов за последние 24 часа для BNBGUY составляет -- USD . Вырастет ли BNBGUY в цене в этом году? BNBGUY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BNBGUY для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии BNBGUY (BNBGUY)