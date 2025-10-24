Текущая цена BNB LION сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BNBLION к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BNBLION прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BNB LION сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BNBLION к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BNBLION прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BNBLION

Информация о цене BNBLION

Официальный сайт BNBLION

Токеномика BNBLION

Прогноз цен BNBLION

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип BNB LION

Цена BNB LION (BNBLION)

Не в листинге

Текущая цена 1 BNBLION в USD:

--
----
+2,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены BNB LION (BNBLION) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:26:15 (UTC+8)

Информация о ценах BNB LION (BNBLION) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,40%

+2,97%

-31,28%

-31,28%

Текущая цена BNB LION (BNBLION) составляет --. За последние 24 часа BNBLION торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BNBLION за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BNBLION изменился на +1,40% за последний час, на +2,97% за 24 часа и на -31,28% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BNB LION (BNBLION)

$ 156,15K
$ 156,15K$ 156,15K

--
----

$ 156,15K
$ 156,15K$ 156,15K

94 856,24T
94 856,24T 94 856,24T

9,485624319888902e+16
9,485624319888902e+16 9,485624319888902e+16

Текущая рыночная капитализация BNB LION составляет $ 156,15K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BNBLION составляет 94 856,24T, а общее предложение – 9.485624319888902e+16. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 156,15K.

История цен BNB LION (BNBLION) в USD

За сегодня изменение цены BNB LION на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BNB LION на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BNB LION на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BNB LION на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,97%
30 дней$ 0-43,93%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое BNB LION (BNBLION)

BNB LION is a decentralized token built on the Binance Smart Chain (BSC) that combines community-driven governance with deflationary mechanics to incentivize long-term holding. The token implements an automatic liquidity pool contribution and a small transaction fee redistribution to holders, promoting stability and sustainable growth. BNB LION can be used for peer-to-peer transfers, participation in ecosystem governance, and as a utility token within partnered platforms, offering a secure, transparent, and decentralized digital asset for users seeking both value accumulation and community engagement.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник BNB LION (BNBLION)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены BNB LION (USD)

Сколько будет стоить BNB LION (BNBLION) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BNB LION (BNBLION) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BNB LION.

Проверьте прогноз цены BNB LION!

BNBLION на местную валюту

Токеномика BNB LION (BNBLION)

Понимание токеномики BNB LION (BNBLION) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BNBLION прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BNB LION (BNBLION)

Сколько стоит BNB LION (BNBLION) на сегодня?
Актуальная цена BNBLION в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BNBLION в USD?
Текущая цена BNBLION в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BNB LION?
Рыночная капитализация BNBLION составляет $ 156,15K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BNBLION?
Циркулирующее предложение BNBLION составляет 94 856,24T USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BNBLION?
BNBLION достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена BNBLION за все время (ATL)?
BNBLION достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BNBLION?
Объем торгов за последние 24 часа для BNBLION составляет -- USD.
Вырастет ли BNBLION в цене в этом году?
BNBLION может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BNBLION для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:26:15 (UTC+8)

Важные обновления индустрии BNB LION (BNBLION)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.