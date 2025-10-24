Что такое BNB LION (BNBLION)

BNB LION is a decentralized token built on the Binance Smart Chain (BSC) that combines community-driven governance with deflationary mechanics to incentivize long-term holding. The token implements an automatic liquidity pool contribution and a small transaction fee redistribution to holders, promoting stability and sustainable growth. BNB LION can be used for peer-to-peer transfers, participation in ecosystem governance, and as a utility token within partnered platforms, offering a secure, transparent, and decentralized digital asset for users seeking both value accumulation and community engagement.

Источник BNB LION (BNBLION) Официальный веб-сайт

Прогноз цены BNB LION (USD)

Сколько будет стоить BNB LION (BNBLION) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BNB LION (BNBLION) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BNB LION.

BNBLION на местную валюту

Токеномика BNB LION (BNBLION)

Понимание токеномики BNB LION (BNBLION) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BNBLION прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BNB LION (BNBLION) Сколько стоит BNB LION (BNBLION) на сегодня? Актуальная цена BNBLION в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BNBLION в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BNBLION в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BNB LION? Рыночная капитализация BNBLION составляет $ 156,15K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BNBLION? Циркулирующее предложение BNBLION составляет 94 856,24T USD . Какова была максимальная цена (ATH) BNBLION? BNBLION достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена BNBLION за все время (ATL)? BNBLION достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BNBLION? Объем торгов за последние 24 часа для BNBLION составляет -- USD . Вырастет ли BNBLION в цене в этом году? BNBLION может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BNBLION для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии BNB LION (BNBLION)