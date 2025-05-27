Цена Blocky Ai Agent (BLOCKY)
Текущая цена Blocky Ai Agent (BLOCKY) сегодня составляет 0,00231951 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2,26M USD. Цена BLOCKY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Blocky Ai Agent:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Blocky Ai Agent в течение дня составляет +44,17%
- Оборотное предложение составляет 975,00M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене BLOCKY к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах BLOCKY.
За сегодня изменение цены Blocky Ai Agent на USD составило $ +0,0007106.
За последние 30 дней изменение цены Blocky Ai Agent на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Blocky Ai Agent на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Blocky Ai Agent на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,0007106
|+44,17%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Blocky Ai Agent: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,99%
+44,17%
+85,03%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 BLOCKY к VND
₫59,47455591
|1 BLOCKY к AUD
A$0,0035720454
|1 BLOCKY к GBP
￡0,0016932423
|1 BLOCKY к EUR
€0,0020411688
|1 BLOCKY к USD
$0,00231951
|1 BLOCKY к MYR
RM0,0098115273
|1 BLOCKY к TRY
₺0,0903913047
|1 BLOCKY к JPY
¥0,3334063674
|1 BLOCKY к RUB
₽0,1858391412
|1 BLOCKY к INR
₹0,1981093491
|1 BLOCKY к IDR
Rp38,0247480144
|1 BLOCKY к PHP
₱0,1288023903
|1 BLOCKY к EGP
￡E.0,1154420127
|1 BLOCKY к BRL
R$0,0131516217
|1 BLOCKY к CAD
C$0,0031777287
|1 BLOCKY к BDT
৳0,2825859033
|1 BLOCKY к NGN
₦3,6700910877
|1 BLOCKY к UAH
₴0,0964452258
|1 BLOCKY к VES
Bs0,21803394
|1 BLOCKY к PKR
Rs0,6531972111
|1 BLOCKY к KZT
₸1,1810017116
|1 BLOCKY к THB
฿0,0758711721
|1 BLOCKY к TWD
NT$0,0695853
|1 BLOCKY к AED
د.إ0,0085126017
|1 BLOCKY к CHF
Fr0,0019019982
|1 BLOCKY к HKD
HK$0,0181617633
|1 BLOCKY к MAD
.د.م0,0212699067
|1 BLOCKY к MXN
$0,0446737626