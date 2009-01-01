Токеномика Blocky Ai Agent (BLOCKY) Откройте для себя ключевую информацию о Blocky Ai Agent (BLOCKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blocky Ai Agent (BLOCKY) Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump Официальный сайт: https://blockyaiagent.io/ Купить BLOCKY сейчас!

Токеномика и анализ цен Blocky Ai Agent (BLOCKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blocky Ai Agent (BLOCKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,23M $ 1,23M $ 1,23M Общее предложение: $ 950,00M $ 950,00M $ 950,00M Оборотное предложение: $ 950,00M $ 950,00M $ 950,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,23M $ 1,23M $ 1,23M Исторический максимум: $ 0,0033202 $ 0,0033202 $ 0,0033202 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00129356 $ 0,00129356 $ 0,00129356 Узнайте больше о цене Blocky Ai Agent (BLOCKY)

Токеномика Blocky Ai Agent (BLOCKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blocky Ai Agent (BLOCKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLOCKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLOCKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLOCKY, изучите текущую цену BLOCKY!

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