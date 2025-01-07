Цена Blind Boxes (BLES)
Текущая цена Blind Boxes (BLES) сегодня составляет 0.00242234 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 44.10K USD. Цена BLES к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Blind Boxes:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 313.58 USD
- Изменение цены Blind Boxes в течение дня составляет -0.98%
- Оборотное предложение составляет 18.21M USD
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За сегодня изменение цены Blind Boxes на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Blind Boxes на USD составило $ -0.0005660783.
За последние 60 дней изменение цены Blind Boxes на USD составило $ -0.0005297495.
За последние 90 дней изменение цены Blind Boxes на USD составило $ -0.000313054883658242.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.98%
|30 дней
|$ -0.0005660783
|-23.36%
|60 дней
|$ -0.0005297495
|-21.86%
|90 дней
|$ -0.000313054883658242
|-11.44%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Blind Boxes: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.01%
-0.98%
+4.60%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner.
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