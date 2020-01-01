Токеномика Blind Boxes (BLES) Откройте для себя ключевую информацию о Blind Boxes (BLES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blind Boxes (BLES) BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner. Официальный сайт: https://bles.trade Купить BLES сейчас!

Токеномика и анализ цен Blind Boxes (BLES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blind Boxes (BLES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,77K $ 12,77K $ 12,77K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 18,21M $ 18,21M $ 18,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 70,14K $ 70,14K $ 70,14K Исторический максимум: $ 11,01 $ 11,01 $ 11,01 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00070137 $ 0,00070137 $ 0,00070137 Узнайте больше о цене Blind Boxes (BLES)

Токеномика Blind Boxes (BLES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blind Boxes (BLES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLES, изучите текущую цену BLES!

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