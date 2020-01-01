Токеномика Blacktail AI (BLACK)

Токеномика Blacktail AI (BLACK)

Откройте для себя ключевую информацию о Blacktail AI (BLACK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Blacktail AI (BLACK)

Blacktail AI is a generative AI platform that integrates multiple AI capabilities into a unified interface, including image generation, chat assistance, music generation, and video creation. The platform provides infrastructure for AI model training, deployment, and monetization through a decentralized approach. It utilizes Custom Pods for model customization and implements a credit-based usage system with blockchain integration.

Официальный сайт:
https://blacktail.ai
Whitepaper:
https://docs.blacktail.ai/

Токеномика и анализ цен Blacktail AI (BLACK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blacktail AI (BLACK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 130,99K
$ 130,99K$ 130,99K
Общее предложение:
$ 999,93M
$ 999,93M$ 999,93M
Оборотное предложение:
$ 899,94M
$ 899,94M$ 899,94M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 145,54K
$ 145,54K$ 145,54K
Исторический максимум:
$ 0,0010586
$ 0,0010586$ 0,0010586
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00014555
$ 0,00014555$ 0,00014555

Токеномика Blacktail AI (BLACK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Blacktail AI (BLACK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BLACK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BLACK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLACK, изучите текущую цену BLACK!

Прогноз цены BLACK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.