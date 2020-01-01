Токеномика Blacktail AI (BLACK) Откройте для себя ключевую информацию о Blacktail AI (BLACK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blacktail AI (BLACK) Blacktail AI is a generative AI platform that integrates multiple AI capabilities into a unified interface, including image generation, chat assistance, music generation, and video creation. The platform provides infrastructure for AI model training, deployment, and monetization through a decentralized approach. It utilizes Custom Pods for model customization and implements a credit-based usage system with blockchain integration. Официальный сайт: https://blacktail.ai Whitepaper: https://docs.blacktail.ai/ Купить BLACK сейчас!

Токеномика и анализ цен Blacktail AI (BLACK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blacktail AI (BLACK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 130,99K $ 130,99K $ 130,99K Общее предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Оборотное предложение: $ 899,94M $ 899,94M $ 899,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 145,54K $ 145,54K $ 145,54K Исторический максимум: $ 0,0010586 $ 0,0010586 $ 0,0010586 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00014555 $ 0,00014555 $ 0,00014555 Узнайте больше о цене Blacktail AI (BLACK)

Токеномика Blacktail AI (BLACK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blacktail AI (BLACK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLACK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLACK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLACK, изучите текущую цену BLACK!

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