Что такое Blacktail AI (BLACK)

Blacktail AI is a generative AI platform that integrates multiple AI capabilities into a unified interface, including image generation, chat assistance, music generation, and video creation. The platform provides infrastructure for AI model training, deployment, and monetization through a decentralized approach. It utilizes Custom Pods for model customization and implements a credit-based usage system with blockchain integration.

Источник Blacktail AI (BLACK) Whitepaper Официальный веб-сайт