Токеномика Tether Gold (XAUT) Откройте для себя ключевую информацию о Tether Gold (XAUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tether Gold (XAUT) XAU₮ - это цифровой актив, предлагаемый компанией TG Commodities Limited. Один токен XAU₮ представляет собой одну тройскую унцию золота в золотом слитке London Good Delivery. Владельцы XAU₮ получают комбинированные преимущества как физических, так и цифровых активов. Владельцы токенов XAU₮ смогут наслаждаться владением золотом, избегая при этом недостатков, связанных с физическим золотом, таких как высокая стоимость хранения и ограниченная доступность. Официальный сайт: https://gold.tether.to/ Whitepaper: https://gold.tether.to/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38 Купить XAUT сейчас!

Токеномика и анализ цен Tether Gold (XAUT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tether Gold (XAUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 809,67M $ 809,67M $ 809,67M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 246,52K $ 246,52K $ 246,52K FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3 529,97 $ 3 529,97 $ 3 529,97 Исторический минимум: $ 1 408,88233399 $ 1 408,88233399 $ 1 408,88233399 Текущая цена: $ 3 284,34 $ 3 284,34 $ 3 284,34 Узнайте больше о цене Tether Gold (XAUT)

Токеномика Tether Gold (XAUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tether Gold (XAUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XAUT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XAUT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XAUT, изучите текущую цену XAUT!

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