Токеномика KOII (KOII) Откройте для себя ключевую информацию о KOII (KOII), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KOII (KOII) Koii – это первая социальная вычислительная платформа, созданная для переопределения интернет-инфраструктуры с точки зрения конфиденциальности, безопасности и сообщества. Koii обеспечивает право собственности и самоуправление в нашем постоянно расширяющемся цифровом мире, позволяя людям самоорганизовываться в сети с помощью распределенной архитектуры и децентрализованной экономики токенов. Официальный сайт: https://koii.network Whitepaper: https://koii.network/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.koii.network/ Купить KOII сейчас!

Токеномика и анализ цен KOII (KOII) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KOII (KOII), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 10.19B $ 10.19B $ 10.19B Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Исторический максимум: $ 0.0135 $ 0.0135 $ 0.0135 Исторический минимум: $ 0.000467934183595913 $ 0.000467934183595913 $ 0.000467934183595913 Текущая цена: $ 0.0003726 $ 0.0003726 $ 0.0003726 Узнайте больше о цене KOII (KOII)

Токеномика KOII (KOII): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KOII (KOII) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KOII, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KOII. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOII, изучите текущую цену KOII!

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