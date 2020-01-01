Токеномика KOII (KOII)

Токеномика KOII (KOII)

Откройте для себя ключевую информацию о KOII (KOII), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KOII (KOII)

Koii – это первая социальная вычислительная платформа, созданная для переопределения интернет-инфраструктуры с точки зрения конфиденциальности, безопасности и сообщества. Koii обеспечивает право собственности и самоуправление в нашем постоянно расширяющемся цифровом мире, позволяя людям самоорганизовываться в сети с помощью распределенной архитектуры и децентрализованной экономики токенов.

Официальный сайт:
https://koii.network
Whitepaper:
https://koii.network/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.koii.network/

Токеномика и анализ цен KOII (KOII)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KOII (KOII), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Общее предложение:
$ 10.19B
$ 10.19B$ 10.19B
Оборотное предложение:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M
Исторический максимум:
$ 0.0135
$ 0.0135$ 0.0135
Исторический минимум:
$ 0.000467934183595913
$ 0.000467934183595913$ 0.000467934183595913
Текущая цена:
$ 0.0003726
$ 0.0003726$ 0.0003726

Токеномика KOII (KOII): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KOII (KOII) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KOII, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KOII.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOII, изучите текущую цену KOII!

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История цены KOII (KOII)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.