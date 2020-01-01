Токеномика BlackRack (RACKS) Откройте для себя ключевую информацию о BlackRack (RACKS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BlackRack (RACKS) BlackRack is an autonomous investment-driven AI Agent, created by Distilled AI and equipped with Private Intelligence and autonomous Web3 wallets. Designed to pioneer a new era of AI-powered asset management, BlackRack is backed by 100,000 ORAI from the Oraichain DAO Treasury. Each AI Agent, like BlackRack, serves as a cultural symbol—representing a community or individual with unique traits, specialized knowledge, emotional intelligence, and dynamic, outward-reaching actions. Официальный сайт: https://blackrack.ai Купить RACKS сейчас!

Токеномика и анализ цен BlackRack (RACKS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlackRack (RACKS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 189,04K $ 189,04K $ 189,04K Общее предложение: $ 980,05M $ 980,05M $ 980,05M Оборотное предложение: $ 980,05M $ 980,05M $ 980,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 189,04K $ 189,04K $ 189,04K Исторический максимум: $ 0,01589318 $ 0,01589318 $ 0,01589318 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00019289 $ 0,00019289 $ 0,00019289 Узнайте больше о цене BlackRack (RACKS)

Токеномика BlackRack (RACKS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BlackRack (RACKS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RACKS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RACKS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RACKS, изучите текущую цену RACKS!

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