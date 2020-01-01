Токеномика Bitball (BTB)

Токеномика Bitball (BTB)

Откройте для себя ключевую информацию о Bitball (BTB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Bitball (BTB)

BitBall (BTB) - BitBall (BTB) - All in One Decentralized Cryptocurrency.#NoFakePromises

A unique Multipurpose Digital currency with Endless Possibilities and Rewards - Building Bridge between Digital currencies, Exchanges & Clients all over the world. Our main goals are related to transactions across the globe with a user friendly interface, making it accessible to everyone at every level.. #NoFakePromises.

It will have 2 parts,

  1. Exchange of #Cryptocurrency between people with social media profiles.
  2. #Ebarter system (historical barter trade between people based on Cryptocurrency). #NoFakePromises.

Официальный сайт:
https://www.bitball-btb.com/

Токеномика и анализ цен Bitball (BTB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitball (BTB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 99,21K
$ 99,21K$ 99,21K
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 640,00M
$ 640,00M$ 640,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 155,02K
$ 155,02K$ 155,02K
Исторический максимум:
$ 647,6
$ 647,6$ 647,6
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00015502
$ 0,00015502$ 0,00015502

Токеномика Bitball (BTB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bitball (BTB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BTB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BTB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTB, изучите текущую цену BTB!

Прогноз цены BTB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.