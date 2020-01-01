Токеномика Bitball (BTB)
Информация о Bitball (BTB)
BitBall (BTB) - BitBall (BTB) - All in One Decentralized Cryptocurrency.#NoFakePromises
A unique Multipurpose Digital currency with Endless Possibilities and Rewards - Building Bridge between Digital currencies, Exchanges & Clients all over the world. Our main goals are related to transactions across the globe with a user friendly interface, making it accessible to everyone at every level.. #NoFakePromises.
It will have 2 parts,
- Exchange of #Cryptocurrency between people with social media profiles.
- #Ebarter system (historical barter trade between people based on Cryptocurrency). #NoFakePromises.
Токеномика и анализ цен Bitball (BTB)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitball (BTB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Bitball (BTB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Bitball (BTB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BTB, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BTB.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTB, изучите текущую цену BTB!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.