Токеномика Bitball (BTB) Откройте для себя ключевую информацию о Bitball (BTB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitball (BTB) BitBall (BTB) - BitBall (BTB) - All in One Decentralized Cryptocurrency.#NoFakePromises A unique Multipurpose Digital currency with Endless Possibilities and Rewards - Building Bridge between Digital currencies, Exchanges & Clients all over the world. Our main goals are related to transactions across the globe with a user friendly interface, making it accessible to everyone at every level.. #NoFakePromises. It will have 2 parts, Exchange of #Cryptocurrency between people with social media profiles. #Ebarter system (historical barter trade between people based on Cryptocurrency). #NoFakePromises. Официальный сайт: https://www.bitball-btb.com/ Купить BTB сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitball (BTB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitball (BTB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 99,21K $ 99,21K $ 99,21K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 640,00M $ 640,00M $ 640,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 155,02K $ 155,02K $ 155,02K Исторический максимум: $ 647,6 $ 647,6 $ 647,6 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015502 $ 0,00015502 $ 0,00015502 Узнайте больше о цене Bitball (BTB)

Токеномика Bitball (BTB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitball (BTB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTB, изучите текущую цену BTB!

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