Что такое BINANTS (BINANTS)

BINANTS is a meme-driven community token built natively on the BNB Smart Chain (BSC), designed to unite users around a single mission: to become the first truly grassroots mascot and cultural movement of the BNB ecosystem. Launched without VC backing, private sales, or roadmap hype, BINANTS is entirely powered by its community - an “army” of holders who embrace humor, decentralization, and shared effort. Through viral engagement, click-based participation mechanics, and deep meme integration, BINANTS aims to showcase the strength of culture-first crypto on BSC. The long-term vision of BINANTS is to make BSC fun again and earn a rightful place on Binance through organic growth, consistency, and relentless community action BINANTS is a meme-driven community token built natively on the BNB Smart Chain (BSC), designed to unite users around a single mission: to become the first truly grassroots mascot and cultural movement of the BNB ecosystem. Launched without VC backing, private sales, or roadmap hype, BINANTS is entirely powered by its community - an “army” of holders who embrace humor, decentralization, and shared effort. Through viral engagement, click-based participation mechanics, and deep meme integration, BINANTS aims to showcase the strength of culture-first crypto on BSC. The long-term vision of BINANTS is to make BSC fun again and earn a rightful place on Binance through organic growth, consistency, and relentless community action

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник BINANTS (BINANTS) Официальный веб-сайт

Прогноз цены BINANTS (USD)

Сколько будет стоить BINANTS (BINANTS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BINANTS (BINANTS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BINANTS.

Проверьте прогноз цены BINANTS!

BINANTS на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика BINANTS (BINANTS)

Понимание токеномики BINANTS (BINANTS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BINANTS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BINANTS (BINANTS) Сколько стоит BINANTS (BINANTS) на сегодня? Актуальная цена BINANTS в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BINANTS в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BINANTS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BINANTS? Рыночная капитализация BINANTS составляет $ 92,86K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BINANTS? Циркулирующее предложение BINANTS составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BINANTS? BINANTS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена BINANTS за все время (ATL)? BINANTS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BINANTS? Объем торгов за последние 24 часа для BINANTS составляет -- USD . Вырастет ли BINANTS в цене в этом году? BINANTS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BINANTS для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии BINANTS (BINANTS)