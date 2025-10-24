Текущая цена Bella Bumper сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BUMPER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BUMPER прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Bella Bumper сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BUMPER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BUMPER прямо сейчас на MEXC.

Логотип Bella Bumper

Цена Bella Bumper (BUMPER)

Не в листинге

Текущая цена 1 BUMPER в USD:

$0,00058732
$0,00058732$0,00058732
+2,20%1D
mexc
USD
График цены Bella Bumper (BUMPER) в реальном времени
Информация о ценах Bella Bumper (BUMPER) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00667841
$ 0,00667841$ 0,00667841

$ 0
$ 0$ 0

+0,91%

+2,22%

-13,18%

-13,18%

Текущая цена Bella Bumper (BUMPER) составляет --. За последние 24 часа BUMPER торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BUMPER за все время составляет $ 0,00667841, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BUMPER изменился на +0,91% за последний час, на +2,22% за 24 часа и на -13,18% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bella Bumper (BUMPER)

$ 291,43K
$ 291,43K$ 291,43K

--
----

$ 291,43K
$ 291,43K$ 291,43K

499,69M
499,69M 499,69M

499 689 192,653305
499 689 192,653305 499 689 192,653305

Текущая рыночная капитализация Bella Bumper составляет $ 291,43K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BUMPER составляет 499,69M, а общее предложение – 499689192.653305. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 291,43K.

История цен Bella Bumper (BUMPER) в USD

За сегодня изменение цены Bella Bumper на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Bella Bumper на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Bella Bumper на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bella Bumper на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,22%
30 дней$ 0-46,76%
60 дней$ 0-88,01%
90 дней$ 0--

Что такое Bella Bumper (BUMPER)

Bella Bumper is a community-driven meme coin inspired by the fun and playful world of cars and racing. Born from the Nummus Aeternita community, it represents a humorous take on the “wen Lambo” culture, highlighting the journey before reaching the dream car. While primarily a meme token, Bella Bumper’s purpose is to engage its community through creative campaigns, social interaction, and gamified initiatives around car-themed content, with a focus on entertainment, engagement, and community growth.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Bella Bumper (BUMPER)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Bella Bumper (USD)

Сколько будет стоить Bella Bumper (BUMPER) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bella Bumper (BUMPER) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bella Bumper.

Проверьте прогноз цены Bella Bumper!

BUMPER на местную валюту

Токеномика Bella Bumper (BUMPER)

Понимание токеномики Bella Bumper (BUMPER) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BUMPER прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bella Bumper (BUMPER)

Сколько стоит Bella Bumper (BUMPER) на сегодня?
Актуальная цена BUMPER в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BUMPER в USD?
Текущая цена BUMPER в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bella Bumper?
Рыночная капитализация BUMPER составляет $ 291,43K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BUMPER?
Циркулирующее предложение BUMPER составляет 499,69M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BUMPER?
BUMPER достиг максимальной цены (ATH) в 0,00667841 USD.
Какова была минимальная цена BUMPER за все время (ATL)?
BUMPER достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BUMPER?
Объем торгов за последние 24 часа для BUMPER составляет -- USD.
Вырастет ли BUMPER в цене в этом году?
BUMPER может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BUMPER для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.