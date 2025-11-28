Что такое BUMPER

Токеномика Bella Bumper (BUMPER)

Токеномика и анализ цен Bella Bumper (BUMPER)
Рыночная капитализация: $ 170,70K
Общее предложение: $ 499,66M
Оборотное предложение: $ 499,66M
FDV (полностью разводненная стоимость): $ 170,70K
Исторический максимум: $ 0,00667841
Исторический минимум: $ 0,00028717
Текущая цена: $ 0,00034164

Информация о Bella Bumper (BUMPER) Официальный сайт: https://bellabumper.xyz/

Токеномика Bella Bumper (BUMPER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bella Bumper (BUMPER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUMPER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUMPER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUMPER, изучите текущую цену BUMPER!

Прогноз цены BUMPER Хотите узнать, куда может двигаться BUMPER? Наша страница прогноза цены BUMPER объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BUMPER прямо сейчас!

