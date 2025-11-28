Что такое BEER2

Токеномика Beercoin 2 (BEER2) Откройте для себя ключевую информацию о Beercoin 2 (BEER2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Beercoin 2 (BEER2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Beercoin 2 (BEER2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 87,84K $ 87,84K $ 87,84K Общее предложение: $ 528,11B $ 528,11B $ 528,11B Оборотное предложение: $ 395,55B $ 395,55B $ 395,55B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 117,28K $ 117,28K $ 117,28K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Beercoin 2 (BEER2) Купить BEER2 сейчас!

Информация о Beercoin 2 (BEER2) Официальный сайт: https://beercoin2.wtf/ Whitepaper: https://beercoin2.wtf/#faq

Токеномика Beercoin 2 (BEER2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Beercoin 2 (BEER2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEER2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEER2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEER2, изучите текущую цену BEER2!

Прогноз цены BEER2 Хотите узнать, куда может двигаться BEER2? Наша страница прогноза цены BEER2 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BEER2 прямо сейчас!

