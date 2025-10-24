Что такое Beercoin 2 (BEER2)

While Beercoin has brought together a vibrant community and now is the time to make it even better and stronger than ever. Let's get back to the bar and bring excitement and joy with us! Why Beer 2.0? A letter to better community Have you ever dreamt of a better version of $BEER? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip $BEER 2.0. Beer 2.0 will feature a streamlined token distribution, reducing the total supply to enhance scarcity and value. This approach mirrors the effective strategies seen in projects like Trump Coin, which launched with a total supply of 1 billion tokens, with 80% allocated to creators and affiliates, and 20% made available to the public

Источник Beercoin 2 (BEER2) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Beercoin 2 (USD)

Сколько будет стоить Beercoin 2 (BEER2) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Beercoin 2 (BEER2) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Beercoin 2.

BEER2 на местную валюту

Токеномика Beercoin 2 (BEER2)

Понимание токеномики Beercoin 2 (BEER2) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BEER2 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Beercoin 2 (BEER2) Сколько стоит Beercoin 2 (BEER2) на сегодня? Актуальная цена BEER2 в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BEER2 в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BEER2 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Beercoin 2? Рыночная капитализация BEER2 составляет $ 117,63K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BEER2? Циркулирующее предложение BEER2 составляет 395,56B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BEER2? BEER2 достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена BEER2 за все время (ATL)? BEER2 достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BEER2? Объем торгов за последние 24 часа для BEER2 составляет -- USD . Вырастет ли BEER2 в цене в этом году? BEER2 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BEER2 для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Beercoin 2 (BEER2)