Токеномика GRASS (GRASS) Откройте для себя ключевую информацию о GRASS (GRASS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GRASS (GRASS) Grass – это децентрализованный слой данных, созданный специально для искусственного интеллекта, который позволяет пользователям совместно использовать пропускную способность Интернета и получать проверяемые сетевые данные через распределенную сеть. Это достигается за счет использования незанятых интернет-соединений операторов узлов для сбора исходных данных, которые затем обрабатываются в целях обучения искусственного интеллекта. Официальный сайт: https://www.getgrass.io/ Whitepaper: https://grass-foundation.gitbook.io/grass-docs Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Grass7B4RdKfBCjTKgSqnXkqjwiGvQyFbuSCUJr3XXjs Купить GRASS сейчас!

Токеномика и анализ цен GRASS (GRASS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GRASS (GRASS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 276,66M $ 276,66M $ 276,66M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 243,91M $ 243,91M $ 243,91M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3,95 $ 3,95 $ 3,95 Исторический минимум: $ 0,7799779838959949 $ 0,7799779838959949 $ 0,7799779838959949 Текущая цена: $ 1,1343 $ 1,1343 $ 1,1343 Узнайте больше о цене GRASS (GRASS)

Токеномика GRASS (GRASS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GRASS (GRASS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRASS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRASS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRASS, изучите текущую цену GRASS!

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