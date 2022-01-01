Токеномика Animecoin (ANIME)
Информация о Animecoin (ANIME)
Animecoin трансформирует глобальную индустрию аниме в сообщественно управляемую креативную сеть. Как Культурная монета индустрии аниме, Animecoin поддерживает цифровую экономику, в которой один миллиард глобальных фанатов может формировать и владеть будущим аниме. С момента запуска Azuki в январе 2022 года как ведущего бренда Web3 в аниме, сформировалось глобальное сообщество, которое строит открытый аниме-универсум. Теперь Animecoin расширяет эту концепцию мощной миссией: дать возможность одному миллиарду глобальных фанатов формировать и владеть будущим аниме-культуры.
Токеномика и анализ цен Animecoin (ANIME)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Animecoin (ANIME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Animecoin (ANIME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Animecoin (ANIME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ANIME, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ANIME.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANIME, изучите текущую цену ANIME!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 ANIME = 0,01753 USD