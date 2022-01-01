Токеномика Animecoin (ANIME) Откройте для себя ключевую информацию о Animecoin (ANIME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Animecoin (ANIME) Animecoin трансформирует глобальную индустрию аниме в сообщественно управляемую креативную сеть. Как Культурная монета индустрии аниме, Animecoin поддерживает цифровую экономику, в которой один миллиард глобальных фанатов может формировать и владеть будущим аниме. С момента запуска Azuki в январе 2022 года как ведущего бренда Web3 в аниме, сформировалось глобальное сообщество, которое строит открытый аниме-универсум. Теперь Animecoin расширяет эту концепцию мощной миссией: дать возможность одному миллиарду глобальных фанатов формировать и владеть будущим аниме-культуры. Официальный сайт: https://www.anime.xyz Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4dc26fc5854e7648a064a4abd590bbe71724c277 Купить ANIME сейчас!

Токеномика и анализ цен Animecoin (ANIME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Animecoin (ANIME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 97,09M $ 97,09M $ 97,09M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 5,54B $ 5,54B $ 5,54B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 Исторический минимум: $ 0,01230881396082252 $ 0,01230881396082252 $ 0,01230881396082252 Текущая цена: $ 0,01753 $ 0,01753 $ 0,01753 Узнайте больше о цене Animecoin (ANIME)

Токеномика Animecoin (ANIME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Animecoin (ANIME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANIME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANIME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANIME, изучите текущую цену ANIME!

Как купить ANIME Заинтересованы в добавлении Animecoin (ANIME) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ANIME, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ANIME на MEXC прямо сейчас!

История цены Animecoin (ANIME) Анализ истории цены ANIME помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ANIME прямо сейчас!

Прогноз цены ANIME Хотите узнать, куда может двигаться ANIME? Наша страница прогноза цены ANIME объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ANIME прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!