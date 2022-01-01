Токеномика Animecoin (ANIME)

Токеномика Animecoin (ANIME)

Откройте для себя ключевую информацию о Animecoin (ANIME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Animecoin (ANIME)

Animecoin трансформирует глобальную индустрию аниме в сообщественно управляемую креативную сеть. Как Культурная монета индустрии аниме, Animecoin поддерживает цифровую экономику, в которой один миллиард глобальных фанатов может формировать и владеть будущим аниме. С момента запуска Azuki в январе 2022 года как ведущего бренда Web3 в аниме, сформировалось глобальное сообщество, которое строит открытый аниме-универсум. Теперь Animecoin расширяет эту концепцию мощной миссией: дать возможность одному миллиарду глобальных фанатов формировать и владеть будущим аниме-культуры.

Официальный сайт:
https://www.anime.xyz
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4dc26fc5854e7648a064a4abd590bbe71724c277

Токеномика и анализ цен Animecoin (ANIME)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Animecoin (ANIME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 97,09M
$ 97,09M$ 97,09M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 5,54B
$ 5,54B$ 5,54B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,23
$ 0,23$ 0,23
Исторический минимум:
$ 0,01230881396082252
$ 0,01230881396082252$ 0,01230881396082252
Текущая цена:
$ 0,01753
$ 0,01753$ 0,01753

Токеномика Animecoin (ANIME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Animecoin (ANIME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ANIME, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ANIME.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANIME, изучите текущую цену ANIME!

Как купить ANIME

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История цены Animecoin (ANIME)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.