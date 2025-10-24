Что такое BEARY (BEARY)

$BEARY is a memecoin rooted in internet culture and inspired by community references, particularly centered around the bear, a symbol often used in the crypto space. It does not have a specific technical utility and is not intended to solve a particular problem within the blockchain ecosystem. Its identity is based on a recognizable visual universe, a humorous tone, and the active participation of its community.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BEARY (BEARY) Сколько стоит BEARY (BEARY) на сегодня? Актуальная цена BEARY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BEARY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BEARY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BEARY? Рыночная капитализация BEARY составляет $ 18,04K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BEARY? Циркулирующее предложение BEARY составляет 989,71M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BEARY? BEARY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00268921 USD . Какова была минимальная цена BEARY за все время (ATL)? BEARY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BEARY? Объем торгов за последние 24 часа для BEARY составляет -- USD . Вырастет ли BEARY в цене в этом году? BEARY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BEARY для более подробного анализа.

