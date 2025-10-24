Текущая цена Based Zlurpee сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены ZLURPEE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZLURPEE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Based Zlurpee сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены ZLURPEE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZLURPEE прямо сейчас на MEXC.

Цена Based Zlurpee (ZLURPEE)

Текущая цена 1 ZLURPEE в USD:

--
----
-17,60%1D
График цены Based Zlurpee (ZLURPEE) в реальном времени
Информация о ценах Based Zlurpee (ZLURPEE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+4,56%

-17,66%

-31,47%

-31,47%

Текущая цена Based Zlurpee (ZLURPEE) составляет --. За последние 24 часа ZLURPEE торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ZLURPEE за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, ZLURPEE изменился на +4,56% за последний час, на -17,66% за 24 часа и на -31,47% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Based Zlurpee (ZLURPEE)

$ 59,04K
$ 59,04K$ 59,04K

--
----

$ 59,04K
$ 59,04K$ 59,04K

420,69B
420,69B 420,69B

420 690 000 000,0
420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Based Zlurpee составляет $ 59,04K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ZLURPEE составляет 420,69B, а общее предложение – 420690000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 59,04K.

История цен Based Zlurpee (ZLURPEE) в USD

За сегодня изменение цены Based Zlurpee на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Based Zlurpee на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Based Zlurpee на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Based Zlurpee на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-17,66%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Based Zlurpee (ZLURPEE)

Zlurpee is a surreal, slushy-brained creature from the warped, colorful imagination of Matt Furie, the underground comic artist known for creating absurdist characters that blur the line between stoner comedy, psychedelic weirdness, and internet meme culture. True to Furie’s aesthetic, Zlurpee is both ridiculous and oddly profound — a sticky, brain-freezing being who embodies the essence of cool chaos. With his frozen swirl of a head and eternally chilled attitude, Zlurpee isn’t just some mascot slapped on merch — he’s the spiritual and cultural leader of a countercultural movement wrapped in neon and slush.

At the center of this movement is the Ripperz Crew, a gang of 11 outlandish skaters and surfers who live in a dimension where reality is optional and vibes are everything. These aren’t your average board-riding misfits. The Ripperz exist in a hyper-stylized, Furie-esque dreamworld where skating through time-loops, surfing through cosmic slush waves, and dropping into reality glitches is just another Tuesday. Their style is loud, unfiltered, and 100% based — meaning they do what they want, how they want, without bending to mainstream expectations. They’re anti-establishment, anti-boring, and completely immersed in a world of technicolor rebellion.

Among the crew are Andy and Birddog, two characters pulled directly from Boys Club, Furie’s cult-classic comic that birthed many iconic figures, including the now-notorious Pepe. Their inclusion connects Zlurpee’s reality-warping world to the larger Boys Club universe, anchoring this new generation of characters in the same irreverent legacy of absurdist counterculture.

But Zlurpee and his crew aren’t just fictional skaters — they’re also part of a crypto-native storytelling experiment. Through the icy veins of this universe flows $ZLRP, a token or cryptocurrency that represents more than digital currency — it's the lifeblood of the Ripperz ethos. Whether used in collectibles, community access, gamified content, or decentralized storytelling, $ZLRP symbolizes the intersection of digital ownership, community-driven culture, and next-level art. Zlurpee is, in essence, the avatar of this movement — the chill-faced prophet of a new kind of blockchain mythology.

At its core, the Zlurpee project is about merging art, culture, and crypto in a way that doesn’t take itself too seriously, yet holds serious creative power. It’s a world where meme logic meets visionary storytelling, where every character has a life beyond the screen, and where decentralization isn’t just about finance — it’s about freedom of expression. Matt Furie’s world has always walked the line between innocent weirdness and cultural critique, and Zlurpee continues that tradition — this time, with a frosty middle finger to the mainstream and a skateboard aimed at the metaverse.

Источник Based Zlurpee (ZLURPEE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Based Zlurpee (USD)

Сколько будет стоить Based Zlurpee (ZLURPEE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Based Zlurpee (ZLURPEE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Based Zlurpee.

Проверьте прогноз цены Based Zlurpee!

ZLURPEE на местную валюту

Токеномика Based Zlurpee (ZLURPEE)

Понимание токеномики Based Zlurpee (ZLURPEE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ZLURPEE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Based Zlurpee (ZLURPEE)

Сколько стоит Based Zlurpee (ZLURPEE) на сегодня?
Актуальная цена ZLURPEE в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ZLURPEE в USD?
Текущая цена ZLURPEE в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Based Zlurpee?
Рыночная капитализация ZLURPEE составляет $ 59,04K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ZLURPEE?
Циркулирующее предложение ZLURPEE составляет 420,69B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ZLURPEE?
ZLURPEE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена ZLURPEE за все время (ATL)?
ZLURPEE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов ZLURPEE?
Объем торгов за последние 24 часа для ZLURPEE составляет -- USD.
Вырастет ли ZLURPEE в цене в этом году?
ZLURPEE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZLURPEE для более подробного анализа.
