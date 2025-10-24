Информация о ценах Based Zlurpee (ZLURPEE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0$ 0 $ 0 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) +4,56% Изменение цены (1Д) -17,66% Изменение цены (7Д) -31,47% Изменение цены (7Д) -31,47%

Текущая цена Based Zlurpee (ZLURPEE) составляет --. За последние 24 часа ZLURPEE торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ZLURPEE за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, ZLURPEE изменился на +4,56% за последний час, на -17,66% за 24 часа и на -31,47% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Based Zlurpee (ZLURPEE)

Рыночная капитализация $ 59,04K$ 59,04K $ 59,04K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 59,04K$ 59,04K $ 59,04K Оборотное предложение 420,69B 420,69B 420,69B Общее предложение 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Based Zlurpee составляет $ 59,04K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ZLURPEE составляет 420,69B, а общее предложение – 420690000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 59,04K.