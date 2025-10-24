Что такое Based Moron (MORON)

Legend has it, $MORON launched with a glorious 1 billion tokens… but our fearless dev decided to literally send half of them "to the moon." Unfortunately, he didn't realize the blockchain doesn't have a NASA program — so those 500 million tokens are now sitting in some random, unverified wallet… forever. From that moment, we knew what we were: a bunch of lovable, chaotic, crypto-obsessed morons. Our dev? A certified blockchain hazard. Our community? People who embrace the madness and wear "moron" like a badge of honor. $MORON isn't just a meme coin — it's a public safety announcement about what happens when you mix too much caffeine, questionable coding skills, and moon-talk in the same room. Our mission? Make so much noise, cause so much mayhem, and rally so hard that even our moms start asking, "What's this moron coin you keep posting about?" This isn't financial advice. This isn't logical. This is $MORON — and we're mooning… eventually. Probably. Maybe.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Based Moron (MORON) Сколько стоит Based Moron (MORON) на сегодня? Актуальная цена MORON в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MORON в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MORON в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Based Moron? Рыночная капитализация MORON составляет $ 12,95K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MORON? Циркулирующее предложение MORON составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) MORON? MORON достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена MORON за все время (ATL)? MORON достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MORON? Объем торгов за последние 24 часа для MORON составляет -- USD . Вырастет ли MORON в цене в этом году? MORON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MORON для более подробного анализа.

