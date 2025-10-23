Что такое Based Coin (BASED)

The most based coin onchain, $BASED is a community-lead meme coin dedicated to the expansion of the onchain movement. It pushes blockchain adoption forward through innovative mechanics such as a massive multi-chain airdrop, distinctive dApps, based NFTs, and strong lasting partnerships. All of this is happening natively on the leading L2 Base network, fueling growth and momentum across the ecosystem,

Прогноз цены Based Coin (USD)

Сколько будет стоить Based Coin (BASED) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Based Coin (BASED) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Based Coin.

Токеномика Based Coin (BASED)

Понимание токеномики Based Coin (BASED) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BASED прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Based Coin (BASED) Сколько стоит Based Coin (BASED) на сегодня? Актуальная цена BASED в USD – 0,00002106 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BASED в USD? $ 0,00002106 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BASED в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Based Coin? Рыночная капитализация BASED составляет $ 1,21M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BASED? Циркулирующее предложение BASED составляет 57,28B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BASED? BASED достиг максимальной цены (ATH) в 0,0000262 USD . Какова была минимальная цена BASED за все время (ATL)? BASED достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001963 USD . Каков объем торгов BASED? Объем торгов за последние 24 часа для BASED составляет -- USD . Вырастет ли BASED в цене в этом году? BASED может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BASED для более подробного анализа.

