Текущая цена Based Coin сегодня составляет 0,00002106 USD. Следите за обновлениями цены BASED к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BASED прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BASED

Информация о цене BASED

Официальный сайт BASED

Токеномика BASED

Прогноз цен BASED

Цена Based Coin (BASED)

Текущая цена 1 BASED в USD:

--
----
+0,80%1D
График цены Based Coin (BASED) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:29:34 (UTC+8)

Информация о ценах Based Coin (BASED) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00002029
$ 0,00002029$ 0,00002029
Мин 24Ч
$ 0,0000214
$ 0,0000214$ 0,0000214
Макс 24Ч

$ 0,00002029
$ 0,00002029$ 0,00002029

$ 0,0000214
$ 0,0000214$ 0,0000214

$ 0,0000262
$ 0,0000262$ 0,0000262

$ 0,00001963
$ 0,00001963$ 0,00001963

+1,45%

+1,24%

-5,07%

-5,07%

Текущая цена Based Coin (BASED) составляет $0,00002106. За последние 24 часа BASED торговался в диапазоне от $ 0,00002029 до $ 0,0000214, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BASED за все время составляет $ 0,0000262, а минимальная – $ 0,00001963.

Что касается краткосрочной динамики, BASED изменился на +1,45% за последний час, на +1,24% за 24 часа и на -5,07% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Based Coin (BASED)

$ 1,21M
$ 1,21M$ 1,21M

--
----

$ 1,31M
$ 1,31M$ 1,31M

57,28B
57,28B 57,28B

62 325 654 181,26195
62 325 654 181,26195 62 325 654 181,26195

Текущая рыночная капитализация Based Coin составляет $ 1,21M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BASED составляет 57,28B, а общее предложение – 62325654181.26195. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,31M.

История цен Based Coin (BASED) в USD

За сегодня изменение цены Based Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Based Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Based Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Based Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,24%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Based Coin (BASED)

The most based coin onchain, $BASED is a community-lead meme coin dedicated to the expansion of the onchain movement. It pushes blockchain adoption forward through innovative mechanics such as a massive multi-chain airdrop, distinctive dApps, based NFTs, and strong lasting partnerships. All of this is happening natively on the leading L2 Base network, fueling growth and momentum across the ecosystem,

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник Based Coin (BASED)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Based Coin (USD)

Сколько будет стоить Based Coin (BASED) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Based Coin (BASED) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Based Coin.

Проверьте прогноз цены Based Coin!

BASED на местную валюту

Токеномика Based Coin (BASED)

Понимание токеномики Based Coin (BASED) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BASED прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Based Coin (BASED)

Сколько стоит Based Coin (BASED) на сегодня?
Актуальная цена BASED в USD – 0,00002106 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BASED в USD?
Текущая цена BASED в USD составляет $ 0,00002106. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Based Coin?
Рыночная капитализация BASED составляет $ 1,21M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BASED?
Циркулирующее предложение BASED составляет 57,28B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BASED?
BASED достиг максимальной цены (ATH) в 0,0000262 USD.
Какова была минимальная цена BASED за все время (ATL)?
BASED достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001963 USD.
Каков объем торгов BASED?
Объем торгов за последние 24 часа для BASED составляет -- USD.
Вырастет ли BASED в цене в этом году?
BASED может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BASED для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Based Coin (BASED)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

