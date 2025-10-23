Что такое Baldor (BALDOR)

Baldor is a token designed to provide stability within the Nash Smart Finance ecosystem. With a fixed supply of 100,000 units and no further emissions, its main role is to reduce volatility and serve as a store of value. Baldor is integrated into multiple liquidity pools alongside other ecosystem assets, enabling yield farming strategies with stablecoin rewards. Through its limited structure and participation in pairs like NASF/BALDOR or BALDOR/USDT, it acts as a technical anchor to balance the market behavior of more volatile tokens.

Прогноз цены Baldor (USD)

Сколько будет стоить Baldor (BALDOR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Baldor (BALDOR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Baldor.

BALDOR на местную валюту

Токеномика Baldor (BALDOR)

Понимание токеномики Baldor (BALDOR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BALDOR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Baldor (BALDOR) Сколько стоит Baldor (BALDOR) на сегодня? Актуальная цена BALDOR в USD – 12,44 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BALDOR в USD? $ 12,44 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BALDOR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Baldor? Рыночная капитализация BALDOR составляет $ 1,23M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BALDOR? Циркулирующее предложение BALDOR составляет 100,00K USD . Какова была максимальная цена (ATH) BALDOR? BALDOR достиг максимальной цены (ATH) в 23,5 USD . Какова была минимальная цена BALDOR за все время (ATL)? BALDOR достиг минимальной цены (ATL) в 9,84 USD . Каков объем торгов BALDOR? Объем торгов за последние 24 часа для BALDOR составляет -- USD . Вырастет ли BALDOR в цене в этом году? BALDOR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BALDOR для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Baldor (BALDOR)