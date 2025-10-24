Что такое baddiecoin (BADDIE)

BaddieCoin – The Baddie Revolution on Solana 💋 We've flipped the script. Traditionally, investing in a baddie meant spending money to keep up—but now, with BaddieCoin, the baddie works for you. Built on Solana, BaddieCoin lets you invest in the whole package: beauty, energy, confidence, and unstoppable vibes. Why settle for anything less when you can back the ultimate asset? A baddie never loses value—she only levels up. With every token, you're not just holding crypto—you're holding attitude, power, and a lifestyle.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о baddiecoin (BADDIE) Сколько стоит baddiecoin (BADDIE) на сегодня? Актуальная цена BADDIE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BADDIE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BADDIE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация baddiecoin? Рыночная капитализация BADDIE составляет $ 100,87K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BADDIE? Циркулирующее предложение BADDIE составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BADDIE? BADDIE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена BADDIE за все время (ATL)? BADDIE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BADDIE? Объем торгов за последние 24 часа для BADDIE составляет -- USD . Вырастет ли BADDIE в цене в этом году? BADDIE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BADDIE для более подробного анализа.

