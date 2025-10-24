Текущая цена Baby Dust сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BABYDUST к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BABYDUST прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Baby Dust сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BABYDUST к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BABYDUST прямо сейчас на MEXC.

Логотип Baby Dust

Цена Baby Dust (BABYDUST)

Не в листинге

Текущая цена 1 BABYDUST в USD:

--
----
+4,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Baby Dust (BABYDUST) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:34:30 (UTC+8)

Информация о ценах Baby Dust (BABYDUST) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,32%

+4,46%

-2,64%

-2,64%

Текущая цена Baby Dust (BABYDUST) составляет --. За последние 24 часа BABYDUST торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BABYDUST за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BABYDUST изменился на -0,32% за последний час, на +4,46% за 24 часа и на -2,64% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Baby Dust (BABYDUST)

$ 29,50K
$ 29,50K$ 29,50K

--
----

$ 29,50K
$ 29,50K$ 29,50K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Baby Dust составляет $ 29,50K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BABYDUST составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 29,50K.

История цен Baby Dust (BABYDUST) в USD

За сегодня изменение цены Baby Dust на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Baby Dust на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Baby Dust на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Baby Dust на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4,46%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Baby Dust (BABYDUST)

On the BNB network, baby projects have always been more than just tokens – they are the heart of the ecosystem, shaping community culture and driving innovation. They represent the spark that brings people together, reminding everyone that even the smallest ideas can grow into something truly impactful. #BabyDust was born from this powerful legacy, carrying forward the spirit of fun, accessibility, and collective growth that baby projects represent. 🚀✨ With #BabyDust, we aim to celebrate the origins of the baby meta while also pushing it into the future. Our vision is to combine nostalgia with innovation, creating a project that feels familiar to long-time BNB supporters but exciting and fresh for newcomers. It’s more than just a token launch – it’s a movement that embraces community power, rewards early believers, and keeps the playful energy of baby projects alive. By building on the foundation of what made the BNB network so vibrant, #BabyDust seeks to inspire, unite, and lead the next wave of growth across the space. 🌟

Источник Baby Dust (BABYDUST)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Baby Dust (USD)

Сколько будет стоить Baby Dust (BABYDUST) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Baby Dust (BABYDUST) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Baby Dust.

Проверьте прогноз цены Baby Dust!

BABYDUST на местную валюту

Токеномика Baby Dust (BABYDUST)

Понимание токеномики Baby Dust (BABYDUST) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BABYDUST прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Baby Dust (BABYDUST)

Сколько стоит Baby Dust (BABYDUST) на сегодня?
Актуальная цена BABYDUST в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BABYDUST в USD?
Текущая цена BABYDUST в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Baby Dust?
Рыночная капитализация BABYDUST составляет $ 29,50K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BABYDUST?
Циркулирующее предложение BABYDUST составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BABYDUST?
BABYDUST достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена BABYDUST за все время (ATL)?
BABYDUST достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BABYDUST?
Объем торгов за последние 24 часа для BABYDUST составляет -- USD.
Вырастет ли BABYDUST в цене в этом году?
BABYDUST может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BABYDUST для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:34:30 (UTC+8)

