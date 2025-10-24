Текущая цена Baby DOWGE сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BABY DOWGE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BABY DOWGE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Baby DOWGE сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BABY DOWGE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BABY DOWGE прямо сейчас на MEXC.

Цена Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Текущая цена 1 BABY DOWGE в USD:

$0,00026913
$0,00026913$0,00026913
+4,40%1D
График цены Baby DOWGE (BABY DOWGE) в реальном времени
Информация о ценах Baby DOWGE (BABY DOWGE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00323566
$ 0,00323566$ 0,00323566

$ 0
$ 0$ 0

-1,71%

+4,44%

-26,85%

-26,85%

Текущая цена Baby DOWGE (BABY DOWGE) составляет --. За последние 24 часа BABY DOWGE торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BABY DOWGE за все время составляет $ 0,00323566, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BABY DOWGE изменился на -1,71% за последний час, на +4,44% за 24 часа и на -26,85% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Baby DOWGE (BABY DOWGE)

$ 269,12K
$ 269,12K$ 269,12K

--
----

$ 269,12K
$ 269,12K$ 269,12K

999,97M
999,97M 999,97M

999 971 668,125517
999 971 668,125517 999 971 668,125517

Текущая рыночная капитализация Baby DOWGE составляет $ 269,12K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BABY DOWGE составляет 999,97M, а общее предложение – 999971668.125517. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 269,12K.

История цен Baby DOWGE (BABY DOWGE) в USD

За сегодня изменение цены Baby DOWGE на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Baby DOWGE на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Baby DOWGE на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Baby DOWGE на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4,44%
30 дней$ 0-19,10%
60 дней$ 0-43,44%
90 дней$ 0--

Что такое Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Baby DOWGE (USD)

Сколько будет стоить Baby DOWGE (BABY DOWGE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Baby DOWGE (BABY DOWGE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Baby DOWGE.

Проверьте прогноз цены Baby DOWGE!

BABY DOWGE на местную валюту

Токеномика Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Понимание токеномики Baby DOWGE (BABY DOWGE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BABY DOWGE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Сколько стоит Baby DOWGE (BABY DOWGE) на сегодня?
Актуальная цена BABY DOWGE в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BABY DOWGE в USD?
Текущая цена BABY DOWGE в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Baby DOWGE?
Рыночная капитализация BABY DOWGE составляет $ 269,12K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BABY DOWGE?
Циркулирующее предложение BABY DOWGE составляет 999,97M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BABY DOWGE?
BABY DOWGE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00323566 USD.
Какова была минимальная цена BABY DOWGE за все время (ATL)?
BABY DOWGE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BABY DOWGE?
Объем торгов за последние 24 часа для BABY DOWGE составляет -- USD.
Вырастет ли BABY DOWGE в цене в этом году?
BABY DOWGE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BABY DOWGE для более подробного анализа.
