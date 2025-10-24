Текущая цена Baby 4 сегодня составляет 0,00524318 USD. Следите за обновлениями цены BABY4 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BABY4 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Baby 4 сегодня составляет 0,00524318 USD. Следите за обновлениями цены BABY4 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BABY4 прямо сейчас на MEXC.

Цена Baby 4 (BABY4)

Не в листинге

Текущая цена 1 BABY4 в USD:

$0,00525504
+17,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Baby 4 (BABY4) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:22:47 (UTC+8)

Информация о ценах Baby 4 (BABY4) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00427994
Мин 24Ч
$ 0,00616164
Макс 24Ч

$ 0,00427994
$ 0,00616164
$ 0,00616164
$ 0
-4,58%

+17,68%

+515,15%

+515,15%

Текущая цена Baby 4 (BABY4) составляет $0,00524318. За последние 24 часа BABY4 торговался в диапазоне от $ 0,00427994 до $ 0,00616164, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BABY4 за все время составляет $ 0,00616164, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BABY4 изменился на -4,58% за последний час, на +17,68% за 24 часа и на +515,15% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Baby 4 (BABY4)

$ 5,26M
--
$ 5,26M
1,00B
1 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Baby 4 составляет $ 5,26M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BABY4 составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,26M.

История цен Baby 4 (BABY4) в USD

За сегодня изменение цены Baby 4 на USD составило $ +0,00078779.
За последние 30 дней изменение цены Baby 4 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Baby 4 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Baby 4 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00078779+17,68%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Baby 4 (BABY4)

In the wild, unpredictable world of meme coins, where fortunes rise and fall like digital tides, Baby 4 ($BABY4) stands as a testament to resilience and collective spirit. Born on the bustling Binance blockchain as a playful nod to the "baby" archetype of viral tokens—think adorable, irreverent takes on crypto's cutest mascots—Baby 4 started as a lighthearted experiment. But when its original creators vanished into the ether (a classic tale in memecoin lore), the token teetered on the brink of oblivion. Enter the community: a ragtag army of HODLers, degens, and visionaries who refused to let the flame flicker out.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Baby 4 (BABY4)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Baby 4 (USD)

Сколько будет стоить Baby 4 (BABY4) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Baby 4 (BABY4) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Baby 4.

Проверьте прогноз цены Baby 4!

BABY4 на местную валюту

Токеномика Baby 4 (BABY4)

Понимание токеномики Baby 4 (BABY4) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BABY4 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Baby 4 (BABY4)

Сколько стоит Baby 4 (BABY4) на сегодня?
Актуальная цена BABY4 в USD – 0,00524318 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BABY4 в USD?
Текущая цена BABY4 в USD составляет $ 0,00524318. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Baby 4?
Рыночная капитализация BABY4 составляет $ 5,26M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BABY4?
Циркулирующее предложение BABY4 составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BABY4?
BABY4 достиг максимальной цены (ATH) в 0,00616164 USD.
Какова была минимальная цена BABY4 за все время (ATL)?
BABY4 достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BABY4?
Объем торгов за последние 24 часа для BABY4 составляет -- USD.
Вырастет ли BABY4 в цене в этом году?
BABY4 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BABY4 для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Baby 4 (BABY4)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

