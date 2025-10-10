Токеномика Axelrod by Virtuals (AXR) Откройте для себя ключевую информацию о Axelrod by Virtuals (AXR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Axelrod by Virtuals (AXR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Axelrod by Virtuals (AXR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,30M Общее предложение: $ 1,00B Оборотное предложение: $ 642,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,15M Исторический максимум: $ 0,04937155 Исторический минимум: $ 0,00484694 Текущая цена: $ 0,00514555

Информация о Axelrod by Virtuals (AXR) Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow. Официальный сайт: https://axr.aixvc.io/

Токеномика Axelrod by Virtuals (AXR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Axelrod by Virtuals (AXR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AXR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AXR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AXR, изучите текущую цену AXR!

Прогноз цены AXR Хотите узнать, куда может двигаться AXR? Наша страница прогноза цены AXR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

